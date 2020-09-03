«Аннексировать можно чужую территорию. А это все — земля наша, и люди там наши. Советский Союз развалили несколько секретарей, а также деятелей из КГБ, которые в тени с андроповских времен дергали за ниточки, чтобы построить все эти национальные фронты и обеспечить независимость республикам Советского Союза. На самом деле, они разрезали русский народ по живому», — категоричен эксперт.
Бородай подчеркнул, что между жителями Донбасса и жителями Ростовской области нет никаких ментальных, поведенческих или религиозных различий, потому что это один и тот же народ.
Политик при этом отметил, что к российской власти не может быть существенных претензий из-за того, что она не решилась включить Донбасс в состав РФ, поскольку она столкнулась с давлением со стороны западных стран, с множеством угроз и множеством рисков.