Ни возвращение Крыма в состав РФ, ни возможное присоединение Донбасса не может считаться аннексией, поскольку речь идет о русских землях и русских людях. Об этом рассказал глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в недавнем интервью Диане Кади

«Это шалаш, в котором мы прячемся от бури». Бородай о том, почему нельзя ругать ДНР/ЛНР © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Бородай подчеркнул, что между жителями Донбасса и жителями Ростовской области нет никаких ментальных, поведенческих или религиозных различий, потому что это один и тот же народ.

Политик при этом отметил, что к российской власти не может быть существенных претензий из-за того, что она не решилась включить Донбасс в состав РФ, поскольку она столкнулась с давлением со стороны западных стран, с множеством угроз и множеством рисков.