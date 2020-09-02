По его словам, по состоянию на 9:00 в забое остается 26 человек. Двух вчера вечером подняли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья.
«Более того — Львовоблэнерго предупредило предприятие об отключении шахты от энергоснабжения за долги сегодня с 10:00. Как я говорил вчера, горняки настроены решительно и анонсировали голодовку под землей в случае, если власть не найдет механизмов разрешения кризисной ситуации», — написал он.
Также Волынец сообщил, что семьи шахтеров планируют перекрывать дорогу возле поселка Сопошин.