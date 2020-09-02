Пятые сутки продолжается подземный протест на шахте «Надежда» с требованием выплаты заработной платы. Об этом 2 сентября сообщил глава Независимого профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook

На Украине прекратили работу угольные предприятия – Волынец © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Более того — Львовоблэнерго предупредило предприятие об отключении шахты от энергоснабжения за долги сегодня с 10:00. Как я говорил вчера, горняки настроены решительно и анонсировали голодовку под землей в случае, если власть не найдет механизмов разрешения кризисной ситуации», — написал он.

Также Волынец сообщил, что семьи шахтеров планируют перекрывать дорогу возле поселка Сопошин.