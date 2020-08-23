Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
Гончаренко прибыл в Литву на конференцию имени Константина (Кастуся) Калиновского — революционного демократа середины 19 века, одного из руководителей восстания 1863 года на территории Западного края (территории нынешней Белоруссии и Литвы).
По словам нардепа, в мероприятии кроме него приняли участие представители Белоруссии, Польши и Литвы. Гончаренко опубликовал фото, на котором он позирует на малочисленном пикете с флагом белорусской оппозиции в Вильнюсе.
Ранее Гончаренко выступил против Лукашенко и поддержал протесты, проходящие в республике. Также он инициировал постановление украинского парламента о непризнании итогов выборов в Белоруссии. Голосование по документу пока не состоялось.