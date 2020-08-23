Депутат Верховной Рады Украины от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко приехал в Литву, где принял участие в пикете в поддержку протестов в Белоруссии. Об этом политик написал 22 августа в своем Telegram-канале

Зеленский сказал, как поступил бы на месте Лукашенко © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.

Гончаренко прибыл в Литву на конференцию имени Константина (Кастуся) Калиновского — революционного демократа середины 19 века, одного из руководителей восстания 1863 года на территории Западного края (территории нынешней Белоруссии и Литвы).

По словам нардепа, в мероприятии кроме него приняли участие представители Белоруссии, Польши и Литвы. Гончаренко опубликовал фото, на котором он позирует на малочисленном пикете с флагом белорусской оппозиции в Вильнюсе.

Ранее Гончаренко выступил против Лукашенко и поддержал протесты, проходящие в республике. Также он инициировал постановление украинского парламента о непризнании итогов выборов в Белоруссии. Голосование по документу пока не состоялось.