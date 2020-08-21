Эксперт подчеркнул, что интеграцию тормозит не российское правительство или российский народ, а работающий в России транснациональный капитал, которого не устраивает как партнер социально ориентированное белорусское государство.
«А нас не устраивает менять социальное государство на дикий капитализм, которым живет Российская Федерация», — пояснил Карназыцкий.
Политолог при этом добавил, что Белоруссия экономически куда больше завязана на Россию, на российский рынок и на Украину, и куда меньше связана с Европой, в отличие от России.
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На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.