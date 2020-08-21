Интеграция между Россией и Белоруссии тормозится российским транснациональным капиталом, топливно-энергетическим комплексом и другими заинтересованными лицами. Об этом рассказал белорусский политолог Павел Карназыцкий в интервью изданию Украина.ру

Павел Карназыцкий: В Белоруссии есть правоохранительные органы, которые умеют общаться с шантажистами © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий

«А нас не устраивает менять социальное государство на дикий капитализм, которым живет Российская Федерация», — пояснил Карназыцкий.

Политолог при этом добавил, что Белоруссия экономически куда больше завязана на Россию, на российский рынок и на Украину, и куда меньше связана с Европой, в отличие от России.

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На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.