Гражданам Украины необходим загранпаспорт для поездок в Белоруссию. Соответствующее постановление Кабмина вступает в силу с 1 сентября, сообщила Государственная пограничная служба Украины 21 августа

Заработает новый порядок выезда, который, по мнению украинских властей, позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной.

Кроме того, пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматически.

Также планируется, что существенно улучшится показатель предотвращения случаев использования подделок паспорта гражданина Украины (в форме книжечки), учитывая незначительную степень защиты документа.

Отмечается, что за семь месяцев текущего года украинские пограничники обнаружили более 300 поддельных паспортных документов, более двух десятков чужих и более 1300 недействительных документов.