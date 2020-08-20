В ситуации с белорусским кризисом Запад больше всего боится геополитических изменений, поэтому его реакция в отношении президента Александра Лукашенко достаточно сдержанная. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: Запад закроет Лукашенко путь в Европу, но жестких санкций не будет © РИА Новости, Михаил Климентьев

При всем желании встать на сторону протестующих и защитить права человека в Белоруссии, прогнозирует эксперт, Запад не будет вводить против Белоруссии каких-то жестких санкций.

«Все равно Запад понимает и боится, что слишком жесткая реакция со стороны Запада приведет к геополитическим передвижениям Белоруссии в сторону России. Поэтому в Европе пока достаточно сдержанная реакция», — указал Рар.

России, по его мнению, нужно осторожно действовать в этом конфликте, потому что если она слишком будет становиться на сторону Лукашенко, то она может потерять для себя очень большую часть протестующей молодежи Белоруссии, которая в общем-то не настроена против России.

Однако, добавил политолог, в интересах России не допустить белорусского майдана и встать на защиту Лукашенко, если Запад будет сильно на него давить.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.