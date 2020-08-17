Ранее телеканал со ссылкой на собственные источники сообщал, что Трамп хотел бы лично встретиться с Путиным до выборов.
«Мы не проведем встречу с Путиным в США до выборов, но когда-нибудь мы хотели бы, чтобы Путин приехал сюда, чтобы подписать потрясающее соглашение о контроле над вооружениями, которое защитит американцев и россиян», — сказал О'Брайен.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Согласно прогнозу, опубликованному интернет-порталом FiveThirtyEight 12 августа, вероятность победы на предстоящих выборах бывшего вице-президента США Джо Байдена — 71%, действующего главы государства Дональда Трампа — 29%.