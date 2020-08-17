В Белом доме опровергли информацию о том, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным до президентских выборов. Об этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен в воскресенье, 16 августа, рассказал NBC News

Двое против президента. Противостоять на выборах Трампу будут Джо Байден и Камала Харрис © REUTERS, Carlos Barria «Мы не проведем встречу с Путиным в США до выборов, но когда-нибудь мы хотели бы, чтобы Путин приехал сюда, чтобы подписать потрясающее соглашение о контроле над вооружениями, которое защитит американцев и россиян», — сказал О'Брайен. Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Согласно прогнозу, опубликованному интернет-порталом FiveThirtyEight 12 августа, вероятность победы на предстоящих выборах бывшего вице-президента США Джо Байдена — 71%, действующего главы государства Дональда Трампа — 29%.