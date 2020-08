Двоюродная сестра освобожденного в Белоруссии активиста «Открытой России» Артема Важенкова, ранее задержанного по делу о беспорядках, Ирина Клепова рассказала, что ее брат в России и с ним все в порядке, передает РИА Новости 16 августа

Избитый координатор «Открытой России» ждет допроса в минском СИЗО © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Антон Гашинский сообщил, что активист вернется в Россию в ближайшие часы, но статус подозреваемого по делу о беспорядках в Белоруссии с него не снят. В посольстве РФ подтвердили, что в субботу Важенкова отпустили из мест временного содержания.

«Артем на свободе и уже в России. Телефона у него пока нет, но мне дали с ним поговорить. Говорит, что теперь все в порядке, что он "избит, но не сломлен". Передает всем спасибо за поддержку. Надеюсь, что сегодня его увижу», — рассказала Клепова.

Ранее белорусское госагентство БелТА опубликовало видеоролик с задержанными в Белоруссии людьми, которых назвали «провокаторами» беспорядков в Минске, двое из четверых утверждают, что они из России. В своем Telegram-канале «Открытая Россия» заявила, что опознала на этой записи своих сотрудников Артема Важенкова и Игоря Рогова. СК Белоруссии сообщил, что они оба проходят по делу о массовых беспорядках и находятся в статусе подозреваемых. Позже Рогова освободили.

«Открытая Россия» — организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с «Открытой Россией»: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания).