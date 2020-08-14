Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива 14 августа заявил, что экс-президент Петр Порошенко готовит государственный переворот на Украине. Его слова прозвучали 14 августа в эфире телеканала NewsOne

Партия Порошенко провела акцию против «днепровского референдума» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента и парламента», — сказал Кива, не уточнив, откуда у него эти сведения.

Также парламентарий утверждает, что свергать действующую власть собираются, в том числе, силами националистов. Порошенко якобы выделил несколько миллионов долларов «Национальному корпусу», также будет задействован бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош. С планами по захвату власти Кива также связывает назначение главой штаба «Европейской солидарности» Александра Турчинова.

*Деятельность организации запрещена в РФ