По словам нардепа, бывший глава государства спонсирует акции оппозиции на День независимости 24 августа, которые должны перерасти в госпереворот.
«Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента и парламента», — сказал Кива, не уточнив, откуда у него эти сведения.
Также парламентарий утверждает, что свергать действующую власть собираются, в том числе, силами националистов. Порошенко якобы выделил несколько миллионов долларов «Национальному корпусу», также будет задействован бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош. С планами по захвату власти Кива также связывает назначение главой штаба «Европейской солидарности» Александра Турчинова.
*Деятельность организации запрещена в РФ