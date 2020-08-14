Инициатором встречи, которая пройдет в режиме видеоконференции стала Польша.
Главы МИД европейских стран обсудят возможные санкции в отношении лиц, применивших чрезмерное насилие к участникам массовых протестов, а также тех. Кто фальсифицировал итоги выборов президента Белоруссии.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа после выборов главы государства, победителем которых, по данным ЦИК, стал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08%.
Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал.
В столкновениях с милицией погибли два человека, около 6,7 тысяч были задержаны, более 250 госпитализированы. По данным МВД Белоруссии, пострадали около 100 сотрудников правоохранительных органов.