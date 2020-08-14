Инициатором встречи, которая пройдет в режиме видеоконференции стала Польша.

Главы МИД европейских стран обсудят возможные санкции в отношении лиц, применивших чрезмерное насилие к участникам массовых протестов, а также тех. Кто фальсифицировал итоги выборов президента Белоруссии.

Абзалов назвал области белорусской экономики, которые могут попасть под санкции ЕС после выборов
Абзалов назвал области белорусской экономики, которые могут попасть под санкции ЕС после выборов
© РИА Новости, Александр Натрускин
Массовые акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа после выборов главы государства, победителем которых, по данным ЦИК, стал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08%.

Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал.

В столкновениях с милицией погибли два человека, около 6,7 тысяч были задержаны, более 250 госпитализированы. По данным МВД Белоруссии, пострадали около 100 сотрудников правоохранительных органов.

 

 

 

 