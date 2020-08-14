В пятницу, 15 августа, министры иностранных дел Евросоюза на экстренном заседании обсудят в том числе ситуацию в Белоруссии, сообщает РИА Новости

Инициатором встречи, которая пройдет в режиме видеоконференции стала Польша.

Главы МИД европейских стран обсудят возможные санкции в отношении лиц, применивших чрезмерное насилие к участникам массовых протестов, а также тех. Кто фальсифицировал итоги выборов президента Белоруссии.

Абзалов назвал области белорусской экономики, которые могут попасть под санкции ЕС после выборов © РИА Новости, Александр Натрускин Александр Лукашенко, набравший 80,08%.

Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал.

В столкновениях с милицией погибли два человека, около 6,7 тысяч были задержаны, более 250 госпитализированы. По данным МВД Белоруссии, пострадали около 100 сотрудников правоохранительных органов.