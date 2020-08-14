Литва попытается воспользоваться протестами в Белоруссии, чтобы пролоббировать санкции Евросоюза против Белорусской АЭС. При этом Латвия и Эстония останутся в стороне. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в недавнем комментарии Baltnews

Эксперт объяснил, почему Литва в борьбе с Белорусской АЭС потеряла всякий стыд © РИА Новости, Мариус Баранаускас | Перейти в фотобанк Линас Линкявичюс заявил, что Белоруссия должна провести новые выборы, поскольку эти выборы якобы не являются свободными и демократическими.

«Для Литвы это просто идеальная ситуация — прицепить свою собственную борьбу с БелАЭС к общей позиции Евросоюза по белорусским выборам. У Латвии и Эстонии нет такой острой политической заинтересованности», — считает эксперт.

Носович отметил, что, хотя страны Балтии экономически заинтересованы в развитии отношений с Минском, политические соображения в итоге всегда перевешивают.

По этой причине и Литва с Латвией в свое время высказывались за санкции против Белоруссии и даже инициировали принятие таких санкций, уточнил политолог.

Специалист также добавил, что расчет президента Белоруссии Александра Лукашенко на поддержку Запада для борьбы с влиянием России оказался неоправданным, так как ни один западный лидер не признал его победу.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером и в среду несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.