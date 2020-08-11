«Если дело будет принимать антироссийский оборот, то есть возможен приход к власти откровенно антироссийских политиков по украинскому сценарию, Россия, уже имея опыт Украины, может оказать помощь Лукашенко, даже оказать силовое воздействие, потому что это часть Союзного государства», — считает эксперт.
Но пока что Россия будет ограничиваться виртуальной поддержкой Лукашенко, сохраняя холодный нейтралитет, добавил Руслан Бортник.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК,за действующего президента Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. За его основного конкурента Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. Штаб лидера оппозиции результаты подсчета голосов не признал, сама Тихановская покинула страну.
Белорусская оппозиция, недовольная итогами выборов, устраивает массовые акции протеста, вступая в столкновение с ОМОН, забрасывая силовиков «коктейлями Молотова». Милиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и водометы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.