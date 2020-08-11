Россия будет реагировать на происходящее в Белоруссии, исходя из дальнейшего развития событий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

«Если дело будет принимать антироссийский оборот, то есть возможен приход к власти откровенно антироссийских политиков по украинскому сценарию, Россия, уже имея опыт Украины, может оказать помощь Лукашенко, даже оказать силовое воздействие, потому что это часть Союзного государства», — считает эксперт.

Но пока что Россия будет ограничиваться виртуальной поддержкой Лукашенко, сохраняя холодный нейтралитет, добавил Руслан Бортник.

Белоруссия. Хроника выборов президента и протестов, 11 августа Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. Штаб лидера оппозиции результаты подсчета голосов не признал, сама Тихановская покинула страну.

Белорусская оппозиция, недовольная итогами выборов, устраивает массовые акции протеста, вступая в столкновение с ОМОН, забрасывая силовиков «коктейлями Молотова». Милиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и водометы.

Полностью интервью можно прочитать здесь.