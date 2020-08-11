Запад в отношении Белоруссии может повести себя так же, как и в случае с Венесуэлой, признав победителем президентских выборов кандидата от оппозиции, а не президента Александра Лукашенко. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец 10 августа в комментарии Business FM

Белоруссия. Хроника выборов президента на 10 августа к 02:30 Светлана Тихановская — 9,9%. В свою очередь оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.

«Если доказательная база «Голоса» (общественная инициатива по альтернативному подсчету голосов. — Ред.) ляжет в основу того, что побеждает Тихановская, где люди присылают фотографии своих бюллетеней, и если в это поверят за рубежом, то я допускаю такой сценарий, что будет признан другой победитель гонки», — считает эксперт.

Какие бы сейчас официальные данные ни предоставили белорусские власти, подчеркнул политолог, та или иная часть белорусского общества не примет эти показатели, и в стране может сложиться фактическое двоевластие.

Болкунец прогнозирует, что начавшиеся ночью протесты будут расширяться, происходить и в другие дни, но насколько масштабными они будут, сказать сейчас сложно.

Главная интрига сегодня состоит в том, как Лукашенко будет справляться с этими протестами, потому что от этого зависит его дальнейшая судьба как президента, добавил специалист.