Выборы главы государства прошли в Белоруссии в воскресенье, 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 9,9%. В свою очередь оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.
«Если доказательная база «Голоса» (общественная инициатива по альтернативному подсчету голосов. — Ред.) ляжет в основу того, что побеждает Тихановская, где люди присылают фотографии своих бюллетеней, и если в это поверят за рубежом, то я допускаю такой сценарий, что будет признан другой победитель гонки», — считает эксперт.
Какие бы сейчас официальные данные ни предоставили белорусские власти, подчеркнул политолог, та или иная часть белорусского общества не примет эти показатели, и в стране может сложиться фактическое двоевластие.
Болкунец прогнозирует, что начавшиеся ночью протесты будут расширяться, происходить и в другие дни, но насколько масштабными они будут, сказать сейчас сложно.
Главная интрига сегодня состоит в том, как Лукашенко будет справляться с этими протестами, потому что от этого зависит его дальнейшая судьба как президента, добавил специалист.