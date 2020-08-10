Задержанные в Минске журналисты Daily Storm Антон Старков, Дмитрий Ласенко и создатель проекта WarGonzo Семен Пегов вышли на свободу. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщило издание Daily Storm

Как сообщил Старков, они покинули территорию изолятора, где находились после задержания в ночь на 10 августа, во время протестов после президентских выборов в Белоруссии.

Свободу Пегову, свободу репортёрам! Белоруссии придётся объясниться за российских журналистов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Семен Пегов были задержаны правоохранителями во время акции протеста в Минске. В тот же день были также задержаны несколько журналистов Sputnik Беларусь и телеканала «Дождь». Часть из них уже смогла вернуться в Москву, однако им на пять лет запрещен въезд в республику.

В голосовании на выборах президента, которые состоялись в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.