Ранее сообщалось, что Пегов был задержан правоохранителями во время акции протеста в Минске, в настоящее время он находится в центре изоляции правонарушителей. В тот же вечер были также задержаны несколько журналистов Sputnik Беларусь и телеканала «Дождь». Часть из них уже смогла вернуться в Москву, однако им на пять лет запрещен въезд в республику.
«Есть хорошие новости непосредственно про Пегова. Только что, буквально 10 минут назад, я говорила с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым — послом в Минске, который сказал, что мы ожидаем, это не просто ожидания, работа была с белорусской стороной, не хочу предвосхищать, но в самое ближайшее время такой позитивной динамики развития, разрешения этого вопроса», — заявила Захарова.
Она добавила, что надеется на разрешение вопроса в течение ближайшего часа. При этом она отметила, что некоторых своих журналистов российская сторона еще даже не может найти.
В голосовании, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.