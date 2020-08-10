Москва надеется, что ситуация с задержанным в Минске российским журналистом Семеном Пеговым разрешится в течение часа. Об этом в понедельник, 10 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

Ранее сообщалось, что Пегов был задержан правоохранителями во время акции протеста в Минске, в настоящее время он находится в центре изоляции правонарушителей. В тот же вечер были также задержаны несколько журналистов Sputnik Беларусь и телеканала «Дождь». Часть из них уже смогла вернуться в Москву, однако им на пять лет запрещен въезд в республику.

«Есть хорошие новости непосредственно про Пегова. Только что, буквально 10 минут назад, я говорила с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым — послом в Минске, который сказал, что мы ожидаем, это не просто ожидания, работа была с белорусской стороной, не хочу предвосхищать, но в самое ближайшее время такой позитивной динамики развития, разрешения этого вопроса», — заявила Захарова.

Свободу Пегову, свободу репортёрам! Белоруссии придётся объясниться за российских журналистов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В голосовании, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.