Прошедшие в Белоруссии президентские выборы были последними для нынешнего главы государства Александра Лукашенко, скоро ему придётся покинуть страну, рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский РИА Новости 10 августа

«Конечно, это агония режима, больше выборов с участием Лукашенко не будет. Он будет вынужден покинуть Белоруссию в этом году или следующем. Все зависит от нас. Если нам нужны дармоеды, нахлебники, иждивенцы — значит, будем держать», — сказал Жириновский

«Пробует шантажировать реальность»: эксперт сравнил Лукашенко с Жириновским © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Выборы президента Белоруссии 9 августа спровоцировали в стране беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы.

К утру 10 августа стихийные митинги прекратились. Сообщается о задержании около 3000 человек.

По предварительным данным ЦИК, действующий лидер страны набирает 80,23% голосов. При этом его соперница Светлана Тихановская не признаёт результаты выборов.

В её штабе заявили, что по их данным Тихановская набрала не менее 70% голосов.