«Конечно, это агония режима, больше выборов с участием Лукашенко не будет. Он будет вынужден покинуть Белоруссию в этом году или следующем. Все зависит от нас. Если нам нужны дармоеды, нахлебники, иждивенцы — значит, будем держать», — сказал Жириновский
Выборы президента Белоруссии 9 августа спровоцировали в стране беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы.
К утру 10 августа стихийные митинги прекратились. Сообщается о задержании около 3000 человек.
По предварительным данным ЦИК, действующий лидер страны набирает 80,23% голосов. При этом его соперница Светлана Тихановская не признаёт результаты выборов.
В её штабе заявили, что по их данным Тихановская набрала не менее 70% голосов.