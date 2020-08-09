Центризбирком страны пригласил соотечественников посетить пункты голосования в первой половине дня, поскольку вечером, когда сотрудников на участках станет меньше, ожидается наплыв избирателей, и в таком случае придётся ограничить количество людей в здании, поэтому некоторые могут не успеть проголосовать до 20:00, когда участки закроются

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина призвала граждан страны не затягивать и приходить голосовать утром или днём.

«Ибо в вечерние часы, по крайней мере, оппоненты власти обещают скопление людей. Это значит, что в участковых избирательных комиссиях будет установлен пропускной режим, будет запускаться только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени», — объяснила она. Предварительные меры. Белорусская оппозиция анонсировала на 10 августа общенациональную забастовку

Кроме того, вечером в пунктах для голосования будет работать меньше членов участковых избирательных комиссий, поскольку часть из них уедет с переносными ящиками обеспечивать голосование на дому.

«Потому из-за скопления народа кто-то (из пришедших вечером — ред.) не сможет проголосовать, потому что в восемь вечера избирательные участки закроются», — добавила Ермошина.

Всего в списки избирателей внесено более 6,8 млн граждан Белоруссии, из них 41,7% уже проголосовали досрочно. Выборы будут признаны действительными, если в них примет участие более 50% избирателей.