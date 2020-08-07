В случае каких-то масштабных боевых действий Россия вполне может пойти на поддержку республик Донбасса, рассказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Россия также может пойти на признание ДНР и ЛНР как самостоятельных государств, заключение с ними ряда двусторонних межправительственных и прочих договоров,

размещение там миротворцев, как в Приднестровье, например, размещение каких-либо военных объектов, мониторинговых миссий уже своих, российских, не международных, считает эксперт.

«Ну и, соответственно, просто поддержать эти республики де-факто, они и так интегрируются в Россию сейчас. В этом случае интеграция будет проходить на ура. Может быть, после признания через 5-6-10 лет они вообще попытаются войти в состав России. Мы же не знаем, как сложится международная обстановка», — объяснил Богдан Безпалько.

Донбасс, перемирие. Потерь нет, что дальше? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

С 27 июля в Донбассе вступило в силу соглашение о всеобъемлющем и бессрочном перемирии. На линии разграничения запрещено открывать любой огонь, в том числе снайперский, использовать беспилотную авиацию и проводить любые разведывательно-диверсионные действия. Тем не менее режим прекращения огня уже несколько раз был нарушен.

Полностью интервью можно прочитать здесь.