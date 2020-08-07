Россия также может пойти на признание ДНР и ЛНР как самостоятельных государств, заключение с ними ряда двусторонних межправительственных и прочих договоров,
размещение там миротворцев, как в Приднестровье, например, размещение каких-либо военных объектов, мониторинговых миссий уже своих, российских, не международных, считает эксперт.
«Ну и, соответственно, просто поддержать эти республики де-факто, они и так интегрируются в Россию сейчас. В этом случае интеграция будет проходить на ура. Может быть, после признания через 5-6-10 лет они вообще попытаются войти в состав России. Мы же не знаем, как сложится международная обстановка», — объяснил Богдан Безпалько.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.
С 27 июля в Донбассе вступило в силу соглашение о всеобъемлющем и бессрочном перемирии. На линии разграничения запрещено открывать любой огонь, в том числе снайперский, использовать беспилотную авиацию и проводить любые разведывательно-диверсионные действия. Тем не менее режим прекращения огня уже несколько раз был нарушен.
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