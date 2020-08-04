Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал приказ о задержании граждан РФ, чтобы задобрить белорусских националистов и компрадоров, продемонстрировав им свои антироссийские настроения. Об этом рассказал известный украинский политолог Михаил Погребинский в недавнем эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE»

Главный интерес Украины. Почему Киеву невыгоден уход Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

По его мнению, кто-то, видимо, убедил главу государства в том, что сейчас есть прозападные настроения у молодёжи, которая готова будет протестовать будет против результатов выборов, если они будут в пользу Лукашенко.

«И весь этот цирк придумали для того, чтобы показать, что он тоже прозападный и антироссийский, и поэтому никакие протесты не могут быть основанием для обвинений Лукашенко, он на той же самой стороне, он честный и побеждает, и так далее. Мне кажется, что это самая убедительная версия происходящего», — сказал Погребинский.

Политолог подчеркнул, что хотя Лукашенко не станет выдавать задержанных Киеву, Москва всё равно излишне мягко реагирует на антироссийскую выходку белорусского президента.

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.