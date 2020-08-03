Экономика Белоруссии в своих основных отраслях не слишком готова к конкуренции на открытых международных рынках, и не очень готова к инновациям, которые предполагают оптимизацию персонала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец

«Это одна из больших проблем российских инвесторов, когда они приходят на территорию Белоруссии. Им фактически запрещают увольнять людей, если они не эффективны. Это приводит к тому, что половина предприятий Белоруссии, по мнению экспертов, либо убыточны, либо балансируют на грани убыточности. В условиях кризиса улучшений там точно не будет», — рассказал эксперт.

По словам Алексея Зубца, все это ставит под сомнение то, что руководство Белоруссии пойдет на обострение экономических отношений с Россией, потому что это может обернуться крахом белорусской экономики.