«Это одна из больших проблем российских инвесторов, когда они приходят на территорию Белоруссии. Им фактически запрещают увольнять людей, если они не эффективны. Это приводит к тому, что половина предприятий Белоруссии, по мнению экспертов, либо убыточны, либо балансируют на грани убыточности. В условиях кризиса улучшений там точно не будет», — рассказал эксперт.
По словам Алексея Зубца, все это ставит под сомнение то, что руководство Белоруссии пойдет на обострение экономических отношений с Россией, потому что это может обернуться крахом белорусской экономики.