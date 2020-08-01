Президент США Дональд Трамп 31 июля заявил о запрещении в его стране TikTok, передает CNN

«Раз затронули TikTok, мы запрещаем их в США», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что у него «есть полномочия» для этого. По словам Трампа, он может воспользоваться чрезвычайными экономическими полномочиям или приказом. Важность резерва. На что стоит обратить внимание в преддверии грядущей кибервойны © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Ранее американский президент уже касался запрета TikTok в его стране. Также о подобных планах говорил и госсекретарь США Майк Помпео.

TikTok — китайское видеоприложение, которое появилось в 2017 году. Оно получило огромную популярность у подростков и молодежи.

При этом в самом Китае видеоприложение известно как «Доуинь». TikTok и «Доуинь» работают на отдельных серверах в соответствии с действующими в КНР цензурными ограничениями. Представительства TikTok находятся Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио.