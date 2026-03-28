Россия создает литературную премию мира, а на Украине обыскали "поющего ректора". События культуры

Россия создает литературную премию мира, а на Украине обыскали "поющего ректора". События культуры - 28.03.2026 Украина.ру

Россия создает литературную премию мира, а на Украине обыскали "поющего ректора". События культуры

Культурная повестка недели, как всегда, оказалась щедрой на события. Так в РФ, с подачи Владимира Путина, решили учредить литературную премию мира, лишив этой привилегии заполитизированный Нобелевский комитет. В Москве вручали "Нику" за лучшие фильмы и роли, а в Киеве "шмонали" шоумена и ректора университета культуры Михаила Поплавского.

2026-03-28T08:49

2026-03-28T08:49

2026-03-28T08:49

Альтернатива книжной "нобелевке"Пока американский президент Трамп перекраивал под себя Нобелевскую премию мира, Россия решила конкурировать с литературной "нобелевкой". Президент РФ Владимир Путин поддержал создание литературной премии "мирового большинства" вместо Нобелевской. С подобной инициативой на Совете по культуре выступил писатель Захар Прилепин , а глава государства одобрил данное предложение. "Надо это сделать, обязательно поработаем, я с коллегами тоже поработаю напрямую и МИДу поручу это сделать", - сказал Путин. Участие главы государства в обсуждении вопроса указывает на то, что вопрос не только культурный, но и политический. Тут речь идет не столько о новой литературной награде, сколько о попытке закрепить за Россией место в интеллектуальной и культурной архитектуре формирующегося многополярного мира. В условиях нарастающего геополитического противостояния культурные институции становятся инструментом мягкой силы, и почему бы не обернуть эту силу в пользу России- одной из самых читающих стран мира?Тем более, что сама Нобелевская премия в последние годы все чаще становится объектом критики, а решения Нобелевского комитета нередко воспринимаются как политически мотивированные. Это подрывает прежний имидж премии как универсального и нейтрального арбитра в сфере науки, литературы и общественной деятельности. И немудрено. В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, который известен тем, что выступает против политики Виктора Орбана. Тремя годами раньше эту же премию получила французская писательница Анни Эрно, причем даже не за конкретную книгу, а за "за мужество и клиническую остроту, с которой она раскрывает корни, отчуждение и коллективные рамки личной памяти". Зато 85-летняя писательница, вдохновленная "нобелевкой", сразу стала призывать иранцев восстать против их правительства. Как связано творчество французской литературной бабушки с "рукотворной революцией" на Ближнем востоке - неясно. Зато очевидно, что все получатели Нобелевской премии в последние годы "знамениты" не столько своим талантом, сколько политической позицией.Взять ту же нобелевскую лауреатку 2024 года Хан Ган из Южной Кореи, которой организаторы премии присудили награду за гендерные темы, "сочувствие к женским судьбам". Но писательницу волнуют не только проблемы насилия над женщинами, в своих литературных трудах она поднимает темы корейской диктатуры и восстания в Кванджу. На Украине такую авторку немедленно бы записали в ряды декоммунизаторов, и перевели ее творения на мову. Ну, а в Стокгольме Хан Ган просто выписали "нобелевку" по литературе.То есть, венгерский антикоммунист, южнокорейская борцыца за демократию и французская поджигательница цветных революций были признаны выдающимися литературными деятелями планеты. И это при том, что самые эрудированные литературоведы вряд ли вспомнят их произведения - в отличие от книг таких нобелевских лауреатов, как Иван Бунин, Михаил Шолохов, Редьярд Киплинг или Габриэль Маркес. Похоже, что пришла пора России "перевернуть литературную доску" и предложить годную альтернативу политической премии. И выдавать награды именно талантливым писателям за их литературный труд, а не за популистские лозунги из европейских и американских СМИ.Советский "Оскар" за фильмы о революции и Великой Отечественной войнеВ столичном Театре Моссовета в 39-й раз в истории кино вручили российский аналог "Оскара" - национальную кинематографическую премию "Ника". Задуманная в 1988 году, как "наш ответ Голливуду", она и сегодня старается держать марку, а вместе с ней и интригу - никогда не угадаешь, какой же фильм киноакадемики возведут на Олимп. Частенько бывало так, что нашумевшие картины оказываются незамеченными Российской академией киноискусств, а вот эпатажные или распиаренные фильмы получают "богиню с крыльями". Но в данном случае все было наоборот. "Захваленный" "Август" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева не получил ни одной награды из 7 заявленных номинаций. Эпатажный "Пророк. История Александра Пушкина", который собрал все лавры на "Золотом орле", здесь получил всего 4 награды: за лучшие костюмы, музыку, монтаж, и "Открытие года".Впрочем, доставшаяся Андрею Кончаловскому "Ника" за лучший сериал 2025 года тоже вызвала много споров. Ведь приз присудили "Хроникам русской революции", где смешались в кучу кони, люди, Ленин, Романов, Парвус и Троцкий. Кинокритики сразу окрестили сериал нафталинным, да и у зрителя он вызвал неоднозначные чувства, ибо самой революции в картине не видно, вождь мирового пролетариата выглядит картавым истериком, а революционеры - обитателями паноптикума, жадными, тупыми двурушниками. В общем, вместо хроник получился набор скетчей чуть ли не в стиле "95 квартала", да еще с привкусом черносотенщины. Вообще непонятно, почему он заявлен как историческое исследование, потому что нет там ни истории, ни попыток разобраться в причинах событий, которые до сих пор отражаются на историческом пути России. Точно также неясно, за что эта лубочная "революция" получила премию: за насмешку над событиями, благодаря которым СССР более 70 лет играл роль одной из двух мировых сверхдержав, определяя геополитическую, идеологическую и военную структуру мира во второй половине XX века?Не менее интригующей была и номинация за лучшую мужскую роль. За приз тут сражались три кинокороля российской сцены: Сергей Безруков, сыгравший капитана Павла Алехина в фильме "Август", Юра Борисов, изображавший Александра Сергеевича в картине "Пророк. История Александра Пушкина" и Константин Хабенский, у которого была роль без слов в фильме "Здесь был Юра". Вот за нее актер и получил статуэтку богини Ники, сыграв роль дяди Юры - мужчины с ментальными особенностями. Ее уже сравнивают с "Человеком дождя" и бесподобным Дастином Хоффманом… Cам же новоназначенный руководитель студии МХАТ назвал кинокартину "очень светлым кино для людей и про людей".В номинации "Лучшая женская роль" высшую награду присудили Светлане Крючковой, сыгравшей петербургскую интеллигентку в фильме Андрея Зайцева "Двое в одной жизни, не считая собаки". Тут и споров не было: мелодрама до этого собрал массу кинонаград, а Крючкова так сыграла Нину, что редкий зритель, выходя из зала, не вытирал слез. Правда, "Двое в одной жизни…" только условно можно считать лентой о войне, так как герои пережили ВОВ и блокаду. Но вот картина "В списках не значился", где за роль второго плана приз завоевал Владимир Машков, поразительно точно передает и атмосферу на поле боя в 1941 и в 2025 годах, и стремление к победе. Неудивительно, что сам "Степан Матвеевич" объявил со сцены, что передает свою награду в Фонд Защитников Отечества: "Чтобы Ника, богиня Победы, всегда была с защитниками нашей Родины". Жаль, что пока в списках номинантов на "советский Оскар" нет полнометражных фильмов о спецоперации, но возможно, нужно просто больше времени и для осмысления современной войны и для ее эмоциональной интерпретации."Белый орел" Поплавский может закукарекать?А вот на Украине вокруг культуры разворачиваются не наградные, а криминальные события. Следователи пришли за "поющим ректором" Михаилом Поплавским. 10 февраля "Белый орел" ушел с должности руководителя Киевского университета культуры - в связи с окончанием трудового договора, а уже через месяц правоохранители нагрянули к Поплавскому в гости. В его доме прошли обыски по делу о разоблачении схемы хищения бюджетных средств в "Кульке" (так за глаза называют университете культуры). По версии следствия, чиновники культурного университета завышали данные о количестве студентов и научно-педагогических работников, чтобы вуз получал больше положенного по программе подготовки кадров. В 2022-2023 годах из госбюджета по этой программе было направлено 760 миллионов гривен.Вообще-то раньше "поющего ректора" не раз обвиняли в сексуальных домогательствах, а Поплавский на всех эфирах, не таясь, говорил, что "студентки его хотят", "они понимают, что ребенок и его мама будут хорошо обеспечены", а сам он "непревзойденный" и любят его "за сексуальность". Кстати, концерты "поющего ректора" собирали полные залы, а сам он в песенно-танцевальной форме пропагандировал украинскую кухню и генофонд.И вдруг выяснилось, что весельчак Михайло Михайлович, подготовивший немало ценных кадров для украинской культуры ( например, клипмейкер Алан Бадоев или певица Екатерина Бучинская) оказался банальным казнокрадом и приписывал к своему "кульку" мертвые души, под которые получал государственные гривны.Поплавский занимал пост ректора аж с 1993 года и стал заметной фигурой не только в культуре, но и в политике. Он трижды становился депутатом Верховной Рады – в 2002-м, 2012-м и 2014-м годах. А еще владел сетью вареничных и эко-гостиниц. Но главный доход и пиар ему приносил все же "Кулек": ранее журналисты- расследователи из пула Сороса установили, что шоумен зарегистрировал частный клон государственного вуза культуры. Именно туда он принимал поступающих студентов на первые три курса. Это приносило ему не менее 18 миллионов гривен в год. Учитывая, что все медийные разоблачения Поплавского проводились соросятами, похоже, что именно они и заинтересованы в дискредитации политика-певуна. Университет у него уже отжали, теперь перед ним маячит уголовное дело. И хотя Поплавский не задержан и не получил подозрения, такой "наезд" на "Белого орла" явно не случаен. Не исключено, что бывшего владельца "фабрики звезд" взяли на крючок перед выборами, где особо ценятся артисты поющего жанра.

россия

украина

ссср

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

россия, украина, ссср, михаил поплавский, владимир путин, дмитрий крючков, мид, мхат, верховная рада, эксклюзив