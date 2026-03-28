Дефицит горючего, гречки и дронов. Что говорят на Украине о влиянии войны с Ираном

В субботу 28 марта исполняется месяц с момента начала агрессии США и Израиля против Ирана, что резко повлияло на всю мировую экономику, включая и Украину. Киев остается полностью зависимым от западных спонсоров, поэтому сокращение их доходов и вооружений сразу же сказывается на способности Зеленского воевать и удерживать на плаву экономику страны.

2026-03-28T08:23

Украинские комментаторы сейчас часто отмечают, что после месяца войны правительство Ирана не закрыло границы для своих граждан, в стране не проводится никакой "бусификации", хотя Иран имеет дело с мировым гегемоном. Однако, "автократией" западные СМИ при этом называют Иран, а Украину – "демократией", несмотря на ежедневные похищения и убийства мужчин.Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, прогнозирует, что возможные переговоры между США и Ираном о завершении войны станут страшной новостью для Зеленского. "Сразу вслед за этими переговорами резко усилится давление на Украину, потому что если США не могут обеспечить полноценное военное поражение Ирана, и вынуждены говорить о сделке, то она невозможна без Китая или РФ", - считает нардеп. По его мнению, чтобы Трампа "отпустило" в Иране, ему надо "нажать" на Украину.Агентство Reuters сообщило 27 марта, что война с Ираном уже сократила мировое предложение нефти на 11 миллионов баррелей в сутки. Аналитики предупреждают, что если война продолжится, цена нефти может вырасти до 200 долларов.Учитывая резкий взлет цен на нефть и бензин, Дубинский также прогнозирует, что через 6-9 месяцев войны в Иране курс гривны будет по 100 гр за 1 доллар. Уже в апреле дефицит рынка топлива, по прогнозам Reuters, составит 30%. Именно в апреле на Украине идет посевная. С учетом роста цен не только на горючее, но и удобрения, посевная в этом году подорожает для аграриев на 60-70%, что в будущем приведет почти к двукратному росту цен на продукты в рознице.Национальный банк Украины уже сигнализирует о пересмотре инфляционных ожиданий в сторону повышения. Среди ключевых факторов называют войну на Ближнем Востоке, в частности рост цен на энергоресурсы из-за нестабильности на мировых рынках. При этом в НБУ признают, что окончательная траектория цен пока неочевидна, но уже сейчас ясно, что давление на кошельки украинцев будет лишь усиливаться, а доступность базовых продуктов – снижаться.Нардеп Алексей Гончаренко* говорит в Верховной Раде, что война на Ближнем Востоке уже резко подняла цены на гречку на Украине."В курсе ли вы, как выросли цены на продукты питания и вообще на всё в последние несколько месяцев? Нам говорят, топливо выросло, Ближний Восток, я вижу логику железную. Дорожает топливо – всё дорожает, топливо дешевеет – а уже ничего не дешевеет. Может только ещё дорожать", - рассказывает депутат, подчеркивая, что цены на гречку растут быстрее, чем биткойн.Издание Politico** пишет, что украинские военнослужащие жалуются на нехватку горючего для боевой техники, такой как танки, самоходные орудия и бронетранспортеры. "Цены на топливо ужасные. Даже в вооруженных силах сейчас очень ограничены запасы топлива", – рассказывает украинский военный. Правда, другой военный добавляет, что для частей, которые сейчас на передовой, горючее пока находят.Западные аналитики утверждают в интервью изданию, что чем дольше будет продолжаться война с Ираном, тем сильнее "рост цен на энергоносители отразится на бюджете Украины"."Даже при сохранении западной финансовой поддержки дальнейший скачок цен на энергоносители, естественно, увеличит издержки для Украины и создаст дополнительную нагрузку на украинскую экономику", – говорит и основатель частной разведывательной организации Black Bird Group Джон Хелин.Зеленский и сам тревожится, рассказывая в интервью, что из-за отвлечения внимания международного сообщества от боевых действий на Украине, количество ракет для ПВО может сократиться. Он также считает, что в мире наблюдается нехватка топлива, и она очень опасна для Украины.Он хочет, чтобы Саудовская Аравия поставляла ему дизель для нужд ВСУ, хотя при нынешних ценах и падении экспорта из региона саудитам вряд ли понравится такое предложение.Националистка и глава Центра аэроразведки Украины Мария Берлинская жалуется на этой неделе в колонке для "Украинской правды", что сразу после начала войны с Ираном десятки производителей дронов для ВСУ ринулись на Ближний Восток целыми командами, поскольку там "все нефтяные деньги мира"."В Киеве, Одессе, Днепре, Харькове и Львове люди остаются без света и воды. А где-то в Эмиратах и Саудовской Аравии украинские специалисты охраняют нефтяные вышки и дворцы шейхов. И это, видимо, и есть новая формула "оборонного сотрудничества": чужие активы под защитой, свои территории под обстрелами", - резюмирует ситуацию украинский Telegram-канал "Картель".Украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный" на примере поведения Ирана пишет, что в нынешних войнах выигрывает тот, кто задает темп в игре, а не тот, кто идет на уступки. "Если в Кремле это осознают, то для украинской элиты, а также их спонсоров начнутся тяжелые времена, но тут есть риск, что ситуация выйдет из-под контроля и мы окончательно окажемся на пороге Третьей мировой", - считает "Легитимный".По мнению политолога Руслана Бортника, война против Ирана показала грань конвенциональных возможностей Запада для ведения войны."Смотрим на энергетические цены, на расход боеприпасов, смотрим на отношения между большими государствами — это само собой. Но главное, что это расфокус, отвлечение внимания и падение ресурсности и возможностей наших западных союзников. Вот к чему привела эта война", - рассказывает политолог.В целом же большинство экспертов и СМИ сходятся во мнении, что месяц войны против Ирана уже негативно сказался на экономике и обороноспособности Украины. Каждый следующий месяц конфликта на Ближнем Востоке будет усиливать эти тенденции. И их вряд ли смогут перебить для Украины даже отчаянные попытки Зеленского "внедриться" в этот конфликт, чтобы вновь оказаться в центре внимания и заставить раскошелиться арабских шейхов.Более подробно о иранском конфликте - "Месяц войны. Промежуточные итоги нападения на Иран"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов**Внесено в РФ в список иноагентов

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

