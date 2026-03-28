Дефицит горючего, гречки и дронов. Что говорят на Украине о влиянии войны с Ираном
В субботу 28 марта исполняется месяц с момента начала агрессии США и Израиля против Ирана, что резко повлияло на всю мировую экономику, включая и Украину. Киев остается полностью зависимым от западных спонсоров, поэтому сокращение их доходов и вооружений сразу же сказывается на способности Зеленского воевать и удерживать на плаву экономику страны.
Дефицит горючего, гречки и дронов. Что говорят на Украине о влиянии войны с Ираном

В субботу 28 марта исполняется месяц с момента начала агрессии США и Израиля против Ирана, что резко повлияло на всю мировую экономику, включая и Украину. Киев остается полностью зависимым от западных спонсоров, поэтому сокращение их доходов и вооружений сразу же сказывается на способности Зеленского воевать и удерживать на плаву экономику страны.
Украинские комментаторы сейчас часто отмечают, что после месяца войны правительство Ирана не закрыло границы для своих граждан, в стране не проводится никакой "бусификации", хотя Иран имеет дело с мировым гегемоном. Однако, "автократией" западные СМИ при этом называют Иран, а Украину – "демократией", несмотря на ежедневные похищения и убийства мужчин.
Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, прогнозирует, что возможные переговоры между США и Ираном о завершении войны станут страшной новостью для Зеленского. "Сразу вслед за этими переговорами резко усилится давление на Украину, потому что если США не могут обеспечить полноценное военное поражение Ирана, и вынуждены говорить о сделке, то она невозможна без Китая или РФ", - считает нардеп. По его мнению, чтобы Трампа "отпустило" в Иране, ему надо "нажать" на Украину.
Агентство Reuters сообщило 27 марта, что война с Ираном уже сократила мировое предложение нефти на 11 миллионов баррелей в сутки. Аналитики предупреждают, что если война продолжится, цена нефти может вырасти до 200 долларов.
Учитывая резкий взлет цен на нефть и бензин, Дубинский также прогнозирует, что через 6-9 месяцев войны в Иране курс гривны будет по 100 гр за 1 доллар. Уже в апреле дефицит рынка топлива, по прогнозам Reuters, составит 30%. Именно в апреле на Украине идет посевная. С учетом роста цен не только на горючее, но и удобрения, посевная в этом году подорожает для аграриев на 60-70%, что в будущем приведет почти к двукратному росту цен на продукты в рознице.
Национальный банк Украины уже сигнализирует о пересмотре инфляционных ожиданий в сторону повышения. Среди ключевых факторов называют войну на Ближнем Востоке, в частности рост цен на энергоресурсы из-за нестабильности на мировых рынках. При этом в НБУ признают, что окончательная траектория цен пока неочевидна, но уже сейчас ясно, что давление на кошельки украинцев будет лишь усиливаться, а доступность базовых продуктов – снижаться.
Нардеп Алексей Гончаренко* говорит в Верховной Раде, что война на Ближнем Востоке уже резко подняла цены на гречку на Украине.
"В курсе ли вы, как выросли цены на продукты питания и вообще на всё в последние несколько месяцев? Нам говорят, топливо выросло, Ближний Восток, я вижу логику железную. Дорожает топливо – всё дорожает, топливо дешевеет – а уже ничего не дешевеет. Может только ещё дорожать", - рассказывает депутат, подчеркивая, что цены на гречку растут быстрее, чем биткойн.
Издание Politico** пишет, что украинские военнослужащие жалуются на нехватку горючего для боевой техники, такой как танки, самоходные орудия и бронетранспортеры. "Цены на топливо ужасные. Даже в вооруженных силах сейчас очень ограничены запасы топлива", – рассказывает украинский военный. Правда, другой военный добавляет, что для частей, которые сейчас на передовой, горючее пока находят.
Западные аналитики утверждают в интервью изданию, что чем дольше будет продолжаться война с Ираном, тем сильнее "рост цен на энергоносители отразится на бюджете Украины".
"Даже при сохранении западной финансовой поддержки дальнейший скачок цен на энергоносители, естественно, увеличит издержки для Украины и создаст дополнительную нагрузку на украинскую экономику", – говорит и основатель частной разведывательной организации Black Bird Group Джон Хелин.
Зеленский и сам тревожится, рассказывая в интервью, что из-за отвлечения внимания международного сообщества от боевых действий на Украине, количество ракет для ПВО может сократиться. Он также считает, что в мире наблюдается нехватка топлива, и она очень опасна для Украины.
Он хочет, чтобы Саудовская Аравия поставляла ему дизель для нужд ВСУ, хотя при нынешних ценах и падении экспорта из региона саудитам вряд ли понравится такое предложение.
Националистка и глава Центра аэроразведки Украины Мария Берлинская жалуется на этой неделе в колонке для "Украинской правды", что сразу после начала войны с Ираном десятки производителей дронов для ВСУ ринулись на Ближний Восток целыми командами, поскольку там "все нефтяные деньги мира".
"В Киеве, Одессе, Днепре, Харькове и Львове люди остаются без света и воды. А где-то в Эмиратах и Саудовской Аравии украинские специалисты охраняют нефтяные вышки и дворцы шейхов. И это, видимо, и есть новая формула "оборонного сотрудничества": чужие активы под защитой, свои территории под обстрелами", - резюмирует ситуацию украинский Telegram-канал "Картель".
Украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный" на примере поведения Ирана пишет, что в нынешних войнах выигрывает тот, кто задает темп в игре, а не тот, кто идет на уступки. "Если в Кремле это осознают, то для украинской элиты, а также их спонсоров начнутся тяжелые времена, но тут есть риск, что ситуация выйдет из-под контроля и мы окончательно окажемся на пороге Третьей мировой", - считает "Легитимный".
По мнению политолога Руслана Бортника, война против Ирана показала грань конвенциональных возможностей Запада для ведения войны.
"Смотрим на энергетические цены, на расход боеприпасов, смотрим на отношения между большими государствами — это само собой. Но главное, что это расфокус, отвлечение внимания и падение ресурсности и возможностей наших западных союзников. Вот к чему привела эта война", - рассказывает политолог.
В целом же большинство экспертов и СМИ сходятся во мнении, что месяц войны против Ирана уже негативно сказался на экономике и обороноспособности Украины. Каждый следующий месяц конфликта на Ближнем Востоке будет усиливать эти тенденции. И их вряд ли смогут перебить для Украины даже отчаянные попытки Зеленского "внедриться" в этот конфликт, чтобы вновь оказаться в центре внимания и заставить раскошелиться арабских шейхов.
Более подробно о иранском конфликте - "Месяц войны. Промежуточные итоги нападения на Иран"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
**Внесено в РФ в список иноагентов
