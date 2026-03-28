Европейская коррупция поразила главного прокурора ЕС

Главный прокурор Евросоюза Лаура Кёвеши заявила, что Еврокомиссия пытается скрыть масштабы коррупции в структурах и странах-членах ЕС. Фамилий она не назвала, но они общеизвестны. Без Украины не обошлось.

2026-03-28T12:16

Первый в истории Европейского Союза главный прокурор ЕС Лаура Кёвеши персонаж достаточно известный и конфликтный. В 2006 году она стала первой женщиной и самым молодым Генеральным прокурором в истории Румынии, и тогда в этой стране ходили упорные слухи, что за её назначением стояли структуры Джорджа Сороса.Эти слухи усилились в 2013-м, когда Лауру Кёвеши назначили главным прокурором Национального антикоррупционного управления Румынии (DNA), и входящие в "сеть Сороса" СМИ по всей Европе стали раскручивать её как самого бескомпромиссного борца с коррупцией. Под руководством Кёвеши DNA завело несколько тысяч уголовных дел, в которых фигурировали министры, мэры, судьи, таможенники, депутаты и даже бывший премьер Румынии Виктор Понта.В итоге прокурора, что называется, понесло. В многочисленных интервью Лаура Кёвеши разбрасывалась обвинениями, которые не находили подтверждения в делах, сливала сами дела в прессу, отказалась явиться на парламентские слушания, давила на подчинённых. DNA стали обвинять в нарушении прав человека, особенно после массового прослушивания телефонов. СМИ сравнивали работу DNA с деятельностью спецслужбы "секуритате" при Николае Чаушеску.В 2018 году Минюст Румынии потребовал от президента страны Клауса Йоханниса уволить руководителя DNA по совокупности упомянутых выше обвинений, а также за негативное воздействие на имидж Румынии. Глава государства несколько месяцев упирался, но всё же уволил Кёвеши после решения Конституционного суда, поддержавшего требования Минюста.Однако уже в следующем году Лаура Кёвеши вопреки позиции Румынии была избрана на вновь созданную должность главного прокурора ЕС. Прокуратура ЕС с главным офисом в Люксембурге начала работу в 2020 году – и тогда же Кёвеши выиграла у Румынии в Европейском суде по правам человека, который признал её увольнение из DNA незаконным. Но в Бухарест прокурор, конечно же, не вернулась, занявшись расследованием коррупции в структурах Евросоюза, неправомерного использования бюджетных средств ЕС и трансграничными махинациями с НДС.Несколько лет Лаура Кёвеши не делала громких заявлений, ограничиваясь процессуальной ролью в различных коррупционных скандалах, касавшихся руководящих структур Европейского Союза. И вдруг 24 марта 2026 года брюссельский портал Euractive опубликовал интервью с главным прокурором ЕС, в котором она обвинила руководство ЕС в покрывательстве коррупции.Кёвеши рассказала, как высокопоставленный чиновник Еврокомиссии попросил её "приглушить" публичные заявления о масштабах коррупции и мошенничества, которые раскрывает её офис. "Я сказала: как вы смеете мне это говорить? Мы независимы. И если есть дело, то наш мандат – расследовать его", – сказала прокурор, и добавила, что не может закрывать глаза на обвинения, даже если в них замешаны высшие чиновники ЕС.По словам Кёвеши, политические и институциональные системы в ЕС делают серьёзный контроль "мучительно сложным". "У нас много органов, структур, офисов, которые должны предотвращать мошенничество, проводить аудиты, отчитываться. А потом в один день понимаешь, что на самом деле никто не делает того, что должен. После 20 лет профилактики – посмотрите, этого достаточно?" – сказала прокурор ЕС, демонстрируя отчёт за прошлый год о предполагаемой мошеннической деятельности и других финансовых преступлениях на сумму около 67 миллиардов евро.Также Кёвеши заявила, что "отсутствие поддержки со стороны стран-членов ЕС может влиять на продолжительность расследований", упомянув затянувшиеся дела, которые ещё не завершены, включая расследование крупнейшего в истории Евросоюза контракта на закупку вакцин и роли в этой схеме президента Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Собственно, с этой истории и стоит начать обзор самых громких коррупционных скандалов в трёх основных руководящих структурах Евросоюза в последние годы.Европейская комиссия и PfizerВ апреле 2021 года ЕС заключил с американской компанией Pfizer крупнейшую в истории сделку на поставку 1,8 млрд доз вакцин от COVID-19 на 35 млрд евро. Благодаря этому соглашению Брюссель получал право перепродавать или передавать вакцины партнерам, что позволяло оказывать поддержку бедным странам. Против Урсулы фон дер Ляйен ещё тогда подавали иск, в котором обвиняли её в превышении полномочий при закупке вакцины, уничтожении государственных документов и коррупции, но суд Бельгии отклонил жалобу.В 2023 году американская газета The New York Times (NYT ) потребовала от Еврокомиссии предоставить доступ к переписке фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой, которую они вели в период пандемии COVID-19 в Европе (с января 2021-го по май 2022-го). Издание заподозрило фон дер Ляйен в том, что та "оказывала непосредственное влияние" на переговорный процесс, а количество закупаемых доз могло значительно превышать потребности ЕС и стран-партнёров.В ноябре 2024 года Еврокомиссия заявила, что текстовые сообщения, которыми обменивались фон дер Ляйен и Бурла во время пандемии, не сохранились. В ЕК заверили, что в переписке не обсуждались условия контракта по закупке вакцин. Однако в мае 2025-го суд Европейского Союза встал на сторону NYT, постановив, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, отказавшись предоставить журналистам доступ к переписке фон дер Ляйен и главы Pfizer.В результате депутат Европарламента (ЕП) от Румынии Георге Пиперя инициировал вотум недоверия президенту ЕК, который поддержали ещё 78 депутатов. Хотя 10 июля 2025 года большинство ЕП отказалось отправлять Урсулу фон дер Ляйен в отставку, расследование возможных махинаций с её стороны при закупке вакцин продолжается.Европейский парламент, Катар и HuaweiВ декабре 2022 года зампредседателя ЕП гречанка Ева Кайли и ещё пять человек были задержаны в Брюсселе. Основанием для этого стали подозрения бельгийской прокуратуры о том, что Катар – страна-хозяйка чемпионата мира по футболу 2022 года – "пыталась повлиять на решения Европарламента при помощи значительных денежных сумм и подарков".Ева Кайли была одним из 14 заместителей главы Европарламента Роберты Метсолы. В парламенте ЕС Кайли работала в группе, занимавшейся анализом ситуации в Катаре. Незадолго до начала ЧМ-2022 Ева Кайли встречалась с министром труда Катара Али бин Самихом Аль-Марри, а 21 ноября 2022-го, выступая в Европарламенте, она дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее "вдохновляющей арабский мир", а саму страну – "передовой в плане защиты прав трудящихся". При этом правозащитники обоснованно обвиняли Доху в масштабных нарушениях прав трудовых мигрантов из стран Азии и Африки.Хотя скандал получил название "Катаргейт", в ходе его расследования выяснилось, что группа депутатов ЕП, ряд политиков и государственных служащих из нескольких стран ЕС "находились под влиянием" правительств Катара, Марокко и Мавритании, и были вовлечены в коррупцию, отмывание денег и организованную преступность.Правоохранительные органы Бельгии, Италии и Греции в ходе десятков обысков изъяли 1,5 миллиона евро наличными, конфисковали компьютеры и мобильные телефоны, а также предъявили обвинения четырём лицам в совершении предполагаемых преступлений. Приговоров по этому делу нет до сих пор, а вопрос о политической ответственности Роберты Метсолы даже не рассматривался.Не произошло этого и в ходе очередного коррупционного скандала в Европарламенте в марте 2025 года. Тогда бельгийская полиция провела обыски по более чем 20 адресам, включая офисы китайского технологического гиганта Huawei в Брюсселе, в рамках расследования коррупции. "Власть ведет расследование по предварительным обвинениям в масштабной коррупции, подделке документов и отмывании денег в Европейском парламенте", – заявил представитель прокуратуры Бельгии.Расследование было сосредоточено на Huawei, китайском технологическом гиганте, который в последние годы столкнулся с проблемами из-за связей с китайским правительством. Среди расследуемых инцидентов — "вознаграждение за принятие политических решений, чрезмерные подарки, такие как расходы на поездки, а также регулярные приглашения на футбольные матчи с целью продвижения частных коммерческих интересов в контексте политических решений", – было сказано в заявлении.В рамках дела обвинения в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации предъявили восьми людям – в том числе топ-менеджеру Huawei и пяти депутатам ЕП из разных фракций. Трое из них – итальянцы Сальваторе де Мео, Джузи Принчи и Фульвио Мартускьелло, – принадлежали к Европейской народной партии, куда входят Роберта Метсола и Урсула фон дер Ляйен. Кстати, президент ЕК и председатель ЕП – давние и близкие подруги, и именно Урсула пролоббировала Роберту на пост руководителя Европпрламента.Европейская служба внешних дел и "Колледж Европы"В начале декабря 2025 года после обысков в Брюсселе и Брюгге в рамках расследования возможного мошенничества с использованием средств ЕС были задержаны бывшая глава европейской дипломатии в 2015-2019 годах Федерика Могерини и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних дел (ЕСВД), итальянский дипломат Стефано Саннино.Расследование касается подозрений в фаворитизме и возможной недобросовестной конкуренции в отношении девятимесячной программы подготовки будущих европейских дипломатов в "Колледже Европы", который с 2020 года возглавляет Могерини. "Колледж Европы" – это частное высшее учебное заведение, которое готовит значительное количество европейских чиновников за деньги ЕС.Следователи выясняют, "был ли "Колледж Европы" или его представители заранее проинформированы о критериях отбора" в рамках тендерной процедуры, объявленной ЕСВД для программы подготовки своих сотрудников. Особое внимание уделено приобретению колледжем здания на улице Spanjaardstraat в Брюгге за 3,2 млн евро – сейчас там расположено общежитие для участников программы.Этот скандал ударил не только по Могерини, но и по нынешней главе дипломатии ЕС – Кае Каллас, которая в письме сотрудникам ЕСВД заявила, что события, о которых идет речь, "произошли во время предыдущих мандатов" во внешнеполитическом ведомстве ЕС, а также назвала их "глубоко шокирующими". Каллас также заявила, что под её руководством ЕСВД заключила "первое рабочее соглашение с прокуратурой ЕС".Стоит отметить, что Лаура Кёвеши в интервью Euractive наотрез отказалась комментировать "дело Могерини" и вообще называть любые фамилии, в том числе высокопоставленного чиновника Еврокомиссии, просившего умерить заявления о коррупции. Однако в ходе обсуждения скандала вокруг "Колледжа Европы" в СМИ нынешней главе дипломатии ЕС припомнили её семейный коррупционный скандал.Напомним, в бытность Каи Каллас премьер-министром Эстонии (2021-2024) одна из компаний её мужа Арво Халлика тесно сотрудничала с Россией, в том числе после начала СВО. И всё это несмотря на антироссийские санкции ЕС, за которые рьяно выступала Каллас. В ходе журналистского расследования также выяснилось, что эстонский премьер одолжила 350 тысяч евро другой фирме мужа, но эту информацию быстро замяли, сведя скандал к российской тематике.Премьер Дании и УкраинаПримечательно, что Лаура Кёвеши ни словом не упомянула о контроле её ведомства над десятками миллиардов евро, которые в последние годы Европейский Союз выделил Украине, хотя в европейских СМИ регулярно появляется информация об "откатах", которые брюссельские чиновники получают от Киева.Пока что за свои сомнительные связи с киевскими властями европейские чиновники несут ответственность только на национальном уровне. К примеру, в октябре прошлого года выяснилось, что муж премьер-министра Дании Метте Фредериксен, Бо Тенберг, получил из датского бюджета 25 тысяч евро на съемку фильма о Владимире Зеленском. А в качестве "аванса" за фильм от самого Зеленского Тенберг получил орден князя Ярослава Мудрого, который вручается за исключительные заслуги. Заслуги награждённого в указе были описаны кратко: "муж премьер-министра Королевства Дания".Ясно, что это лишь верхушка айсберга в сотрудничестве Киева и Копенгагена, ведь власти Дании разрешили украинской компании Fire Point, связанной с "кошельком" Зеленского Тимуром Миндичем, построить на датской земле завод по производству твёрдого ракетного топлива. Но военные контракты спрятаны под грифом секретности, а вот расходы на культуру (по этой графе проходят съёмки фильма о Зеленском) в Дании открыты, и поддержка мужа премьера под видом "помощи Украине" датчан возмутила."Я, очевидно, не имею никакого отношения к этому документальному фильму и не участвую в нём. Дания твёрдо намерена поддерживать Украину. Это было до того, как Бо выступил с инициативой создания документального фильма, и мы продолжаем это делать. Работа моего мужа никак не влияет на это", – публично оправдывалась тогда Фредериксен.Но на досрочных парламентских выборах 24 марта 2026 года избиратели припомнили Метте Фредериксен помощь её правительства Киеву. Дело, конечно, не в 25 тысячах евро на фильм о Зеленском, а о 9,38 млрд евро, выделенных Данией Украине в 2022-2025 годах, и 1,26 млрд евро, обещанных в 2026-м. В итоге Социал-демократическая партия Дании, которую возглавляет Фредериксен, получила на выборах худший результат с 1903 года.Вот только президента Еврокомиссии или главу дипломатии Еврсоюза выбирают не граждане, а никому не известные евробюрокаты – вроде того, на которого жаловалась главный прокурор ЕС.

