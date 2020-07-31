Очередное бессрочное перемирие на линии разграничения в Донбассе вступило в силу в полночь 27 июля. Режим прекращения огня предусматривает запрет на любые разведывательно-диверсионные действия, полеты дронов и любой огонь, в том числе снайперский.
Перемирие на Донбассе будут контролировать не только наблюдатели миссии ОБСЕ, но и украинские военные, участвовавшие в миротворческих миссиях ООН.
По словам Александра Ходаковского, ни одна миротворческая миссия не будет эффективной, если она не станет между воюющими сторонами.
Есть масса способов сорвать перемирие в угоду политической конъюнктуре, считает Ходаковский, и миротворческие патрули из украинских же военных не смогут этому воспрепятствовать, да и нет гарантий, что захотят.
«Вот если бы Зеленский вывел регулярную воюющую армию во второй эшелон, хотя бы на самых активных участках, и заменил ее частями из миротворческих контингентов, это могло бы сыграть роль. Но он не пойдёт на такой шаг, и не потому, что опасается нас, а потому, что опасается своих внутренних противников», — объяснил собеседник издания.
Те же радикалы под предводительством политиков от «партии войны» тут же выйдут на улицы и попытаются свергнуть Зеленского, что при его слабых позициях не так уж и невероятно, добавил Александр Ходаковский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.