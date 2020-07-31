Если говорить о надежном перемирии и способах его поддержания, то идея использовать для контроля над его соблюдением украинских миротворцев из Косово и Ирака имеет популистские корни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский

Перемирие. Киеву и республикам Донбасса нужен прямой диалог © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Перемирие на Донбассе будут контролировать не только наблюдатели миссии ОБСЕ, но и украинские военные, участвовавшие в миротворческих миссиях ООН.

По словам Александра Ходаковского, ни одна миротворческая миссия не будет эффективной, если она не станет между воюющими сторонами.

Есть масса способов сорвать перемирие в угоду политической конъюнктуре, считает Ходаковский, и миротворческие патрули из украинских же военных не смогут этому воспрепятствовать, да и нет гарантий, что захотят.

«Вот если бы Зеленский вывел регулярную воюющую армию во второй эшелон, хотя бы на самых активных участках, и заменил ее частями из миротворческих контингентов, это могло бы сыграть роль. Но он не пойдёт на такой шаг, и не потому, что опасается нас, а потому, что опасается своих внутренних противников», — объяснил собеседник издания.

Те же радикалы под предводительством политиков от «партии войны» тут же выйдут на улицы и попытаются свергнуть Зеленского, что при его слабых позициях не так уж и невероятно, добавил Александр Ходаковский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.