Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пандемия коронавируса создает для страны возможность утвердиться в статусе мировой житницы для обеспечения продовольственной безопасности. Об этом 29 июля говорится в статье министра «Корми и властвуй» для издания «Зеркало недели»

Украина.ру на Youtube Футбольные клубы Украины во власти ультрас?