Министр напомнил, что, по данным ООН, сейчас около 820 млн человек в мире хронически недоедают, из них 113 млн живут в голоде. По его мнению, пандемия ухудшит ситуацию. Он убежден, что в новых условиях вопрос продовольственной безопасности имеет все шансы стать актуальнее вопроса цен на энергоносители.
В этой связи место Украины в мире должно формулироваться как «гарант мировой продовольственной безопасности».
«В топе — кукуруза, пшеница, ячмень, соевые бобы, корма для животноводства, пшеничные отруби, растительные масла, семена масличных культур, орехи, солод, отдельные виды овощей и фруктов. Аналитика МИД свидетельствует о большом потенциале украинского продовольствия в странах Африки, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, отдельных регионах Латинской Америки», — заявил Кулеба.