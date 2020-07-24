Президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис после назначения главным тренером команды Мирчи Луческу лично встретился с фанатами столичного клуба, сообщает интернет-издание «Главком» 24 июля

После появления новости о назначении бывшего тренера «Шахтера» болельщики приехали к стадиону, где проходила протокольная фотосъемка с Суркисом. Владелец «Динамо» предложил им зайти и пообщаться.

Луческу в киевском «Динамо». Когда реальность жрет фантастику © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Ринату Ахметову, что он был неправ, и обыграть «Шахтер».

Также Суркис подчеркнул, что не рассматривал других кандидатур. В то же время болельщики упрекнули, что за годы пребывания на посту главного тренера «Шахтера» Луческу неоднократно плохо высказывался о столичном клубе и его истории. Владелец «Динамо» парировал, что смирился с этим.

В процессе разговора болельщики начали критиковать менеджмент команды и ее решение, после чего Суркис сорвался и начал «приглашать» их к работе в клубе.

«Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу! Давать советы со стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб вх***ил полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в "Динамо" деньги, и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 млн долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите кого хотите», — заявил он.

Также владелец «Динамо» отметил, что договорился с Луческу о том, что если команда не будет показывать результат, то контракт будет расторгнут без компенсаций.

Напомним, руководство «Динамо» назначило главным тренером команды Мирчу Луческу, бывшего наставника главного соперника киевлян донецкого «Шахтера».