По его словам, большая часть производств, которые были интересны для России на Украине, так или иначе выведены из строя, либо в самой Российской Федерации созданы аналогичные.
Например, завод, связанный с КБ Климова в Санкт-Петербурге, освоил самостоятельное производство реактивных двигателей, которые раньше производились на заводе «Мотор Сич» в Запорожье.
«Единственный сейчас способ возрождения экономики Украины — это вступление всей Украины в состав Российской Федерации в виде Юго-Западного и Новороссийского федеральных округов», — считает собеседник издания.
Только тогда власти РФ будут заинтересованы в развитии этой части своей экономики, добавил Анатолий Вассерман.
Полностью интервью можно прочитать здесь.