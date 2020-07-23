В настоящее время оснований для экономической кооперации Украины и России значительно меньше, чем было до переворота 2014 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: Преобразователи русского большинства в Украине в антирусское уже достали это самое большинство © РИА Новости, Александр Натрускин

Например, завод, связанный с КБ Климова в Санкт-Петербурге, освоил самостоятельное производство реактивных двигателей, которые раньше производились на заводе «Мотор Сич» в Запорожье.

«Единственный сейчас способ возрождения экономики Украины — это вступление всей Украины в состав Российской Федерации в виде Юго-Западного и Новороссийского федеральных округов», — считает собеседник издания.

Только тогда власти РФ будут заинтересованы в развитии этой части своей экономики, добавил Анатолий Вассерман.

Полностью интервью можно прочитать здесь.