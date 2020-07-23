Если президент Украины Владимир Зеленский добровольно согласится сложить свои полномочия, в соответствии с Конституцией, его преемником на посту должен стать спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью Ukrlife-TV

Погребинский рассказал, как Зеленский сам обрушил свой рейтинг © пресс-служба президента Украины

Кроме того, считает политолог, Разумков выглядит как принципиальный человек, который не хочет вливаться в окружение нынешнего президента, не понимающего, чем сегодня живет страна.

«Также он заявил, что парламент должен отображать интересы народа, а не улицы. Это решительное заявление, оно дорогого стоит», — указал Погребинский.

По его мнению, если Зеленский наконец-то поймет, что он устал, ничего не понимает в политике, безнадежен в роли главы государства и ведет страну в тупик — и подаст в отставку, а вместо него будет Разумков, то это будет очень неплохо.

Это не означает, что сегодня Разумков ведет какую-то оппозиционную деятельность против Зеленского, просто Разумков является единственным человеком из нынешней власти, которому народ может доверять, добавил специалист.