Разумков, продолжил эксперт, производит впечатление достаточно образованного и умного человека, который знает, как отвечать на сложные вопросы: неслучайно сегодня рейтинг доверия к Разумкову всего на 4% меньше, чем к Зеленскому.
Кроме того, считает политолог, Разумков выглядит как принципиальный человек, который не хочет вливаться в окружение нынешнего президента, не понимающего, чем сегодня живет страна.
«Также он заявил, что парламент должен отображать интересы народа, а не улицы. Это решительное заявление, оно дорогого стоит», — указал Погребинский.
По его мнению, если Зеленский наконец-то поймет, что он устал, ничего не понимает в политике, безнадежен в роли главы государства и ведет страну в тупик — и подаст в отставку, а вместо него будет Разумков, то это будет очень неплохо.
Это не означает, что сегодня Разумков ведет какую-то оппозиционную деятельность против Зеленского, просто Разумков является единственным человеком из нынешней власти, которому народ может доверять, добавил специалист.