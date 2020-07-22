Россия не станет начинать войну против Украины, поскольку располагает мощным арсеналом средств невоенного воздействия на Киев. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью интернет-каналу Ukrlife-TV

Погребинский объяснил, почему скоро Украина точно выйдет из Минских соглашений © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Единственным сценарием, при котором возможно военное столкновение Украины с Россией, политолог считает попытку нападения ВСУ на Крым или Донбасс.

Большая часть украинских генералов понимает, что ждет страну и ее армию после подобной авантюры, но среди них есть деятели, которые ведут себя «как шпана, за спиной которой стоят бандиты», подчеркнул Погребинский.