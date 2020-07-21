Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в Крыму возможна только при условии присоединения полуострова к Украине. Об этом 21 июля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга, который транслировался в Facebook
«Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна, но только при одном условии: что она состоится на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского… Пока этого нет. Любая их встреча, то ли в Крыму, то ли на админгранице Херсонской области — нонсенс», — заявил он.
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