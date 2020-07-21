Зеленский лаконично ответил на вопрос о поставках воды в Крым
Зеленский лаконично ответил на вопрос о поставках воды в Крым
© пресс-служба президента Украины
«Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна, но только при одном условии: что она состоится на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского… Пока этого нет. Любая их встреча, то ли в Крыму, то ли на админгранице Херсонской области — нонсенс», — заявил он.    