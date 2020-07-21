Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в Крыму возможна только при условии присоединения полуострова к Украине. Об этом 21 июля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга, который транслировался в Facebook

Украина.ру на Youtube Политолог Батурин рассказал, как в Крыму решают проблему с засухой — видео