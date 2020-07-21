Эксперт отметил, что это требует не только перестройки экономики, административной и военной вертикали, но и перестройки сознания, поскольку за 30 лет Россия и Украина сильно разошлись в бытовом и ментальном уровне.
В качестве примера политолог привел ситуацию с Крымом, где местные полицейские до марта 2014 года трудоустраивались за взятки, а организации крайне безответственно подходили к выплате налогов и соответствию санитарным нормам.
Другой проблемой интеграции украинских регионов в состав РФ специалист назвал экономику, восстановление промышленности и занятость населения.
По его мнению, возобновление работы предприятий потребует много времени и вложений без гарантии спроса внутри РФ и с проблемой поиска кадров из-за оттока граждан на Запад. Если же не будет работы, население бывших украинских регионов просто уедет, оставив пустую землю, подчеркнул он.
«Плюс на Украине далеко не все хотят интегрироваться с Россией. Многие просто ждут русских танков, чтобы те изгнали бандеровцев», — обратил внимание Ищенко.
Прежде чем можно будет говорить об интеграции, нужно определить пути решения этих проблем и понятный прозрачный план, заключил собеседник издания.