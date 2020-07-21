Рано или поздно Донбасс окажется в составе РФ, но порядок и глубина интеграции остаются под вопросом. Предсказать будущее других регионов юго-востока Украины еще сложнее, поскольку процесс интеграции сложен даже для небольших территорий. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко объяснил, почему Украина ополчилась на Армению и поддерживает Азербайджан © РИА Новости, Нина Зотина

В качестве примера политолог привел ситуацию с Крымом, где местные полицейские до марта 2014 года трудоустраивались за взятки, а организации крайне безответственно подходили к выплате налогов и соответствию санитарным нормам.

Другой проблемой интеграции украинских регионов в состав РФ специалист назвал экономику, восстановление промышленности и занятость населения.

По его мнению, возобновление работы предприятий потребует много времени и вложений без гарантии спроса внутри РФ и с проблемой поиска кадров из-за оттока граждан на Запад. Если же не будет работы, население бывших украинских регионов просто уедет, оставив пустую землю, подчеркнул он.

«Плюс на Украине далеко не все хотят интегрироваться с Россией. Многие просто ждут русских танков, чтобы те изгнали бандеровцев», — обратил внимание Ищенко.

Прежде чем можно будет говорить об интеграции, нужно определить пути решения этих проблем и понятный прозрачный план, заключил собеседник издания.