Следует серьезно отнестись к обвинениям адвоката президента США в адрес украинской власти и представителей Демократической партии США в разворовывании американской помощи на Украине, сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в интервью Украина.ру

«У такой вороватой и коррупционной власти, которая была в то время на Украине, думаю, не было больших проблем с тем, чтобы освоить как минимум часть средств, предоставляемых Соединенными Штатами или европейскими странами», — отметил Пушков.

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В частности, состояние экс-премьера Арсения Яценюка оценивается в $1 миллиард, отметил Пушков.

Кроме того, экс-генпрокурор Юрий Луценко, который сейчас проживает в Лондоне в особняке, купленном на гигантские деньги, которые не имеют никакого отношения к его зарплате генерального прокурора, «заработал» за указанный период $350 миллионов, добавил политик.

По его данным, есть и ряд других фигур, которые весьма сильно нажились на коррупционных схемах периода Порошенко.