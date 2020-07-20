«У такой вороватой и коррупционной власти, которая была в то время на Украине, думаю, не было больших проблем с тем, чтобы освоить как минимум часть средств, предоставляемых Соединенными Штатами или европейскими странами», — отметил Пушков.
Он напомнил, что период пребывания у власти пятого президента Украины Петра Порошенко был известен разгулом коррупции, в чем активно участвовали видные фигуры его команды и партии «Народный фронт».
В частности, состояние экс-премьера Арсения Яценюка оценивается в $1 миллиард, отметил Пушков.
Кроме того, экс-генпрокурор Юрий Луценко, который сейчас проживает в Лондоне в особняке, купленном на гигантские деньги, которые не имеют никакого отношения к его зарплате генерального прокурора, «заработал» за указанный период $350 миллионов, добавил политик.
По его данным, есть и ряд других фигур, которые весьма сильно нажились на коррупционных схемах периода Порошенко.