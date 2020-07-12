Партия Шария позиционирует себя как бывший электорат Владимира Зеленского, который разочаровался тем, что он не выполняет свои обещания. На самом же деле Зеленский все свои предвыборные установки выполняет. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

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К тому же, по его словам, Зеленский прекрасно выполняет свое обещание о том, что не допустит прямых переговоров с республиками Донбасса, а пропагандисткая машина, допущенная при его предшественниках, действует и сейчас.

Наконец, указал политолог, Зеленский обещал сохранить за украинским языком статус единственного государственного языка, пообещав подать в Конституционный суд запрос, насколько «языковой закон», который был принят в последние дни каденции Порошенко, соответствует Конституции: он это сделал, и оказалось, что закон конституции соответствует.

«То есть все, что Зеленский обещал, он очень последовательно выполняет. Проблема в том, что вот этот электорат Зеленского придумал себе другого Зеленского и альтернативу Порошенко», — указал Неменский.

Это уже не говоря о том, что Зеленский обещал открыть рынок земли, и заявил, обратившись Порошенко, что тот ему «не оппонент, а приговор», а в обществе услышали только слово «приговор», добавил он.

Если электорат голосует за Зеленского только потому, что слышал в его предвыборных обещаниях только то, что хотел услышать, то это не проблема Зеленского, заключил собеседник издания.