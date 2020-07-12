Зеленский с самого начала говорил, подчеркнул эксперт, что мир в Донбассе может быть установлен только на украинских условиях, что по сути означает, что он готовится к войне и намерен победить.
К тому же, по его словам, Зеленский прекрасно выполняет свое обещание о том, что не допустит прямых переговоров с республиками Донбасса, а пропагандисткая машина, допущенная при его предшественниках, действует и сейчас.
Наконец, указал политолог, Зеленский обещал сохранить за украинским языком статус единственного государственного языка, пообещав подать в Конституционный суд запрос, насколько «языковой закон», который был принят в последние дни каденции Порошенко, соответствует Конституции: он это сделал, и оказалось, что закон конституции соответствует.
«То есть все, что Зеленский обещал, он очень последовательно выполняет. Проблема в том, что вот этот электорат Зеленского придумал себе другого Зеленского и альтернативу Порошенко», — указал Неменский.
Это уже не говоря о том, что Зеленский обещал открыть рынок земли, и заявил, обратившись Порошенко, что тот ему «не оппонент, а приговор», а в обществе услышали только слово «приговор», добавил он.
Если электорат голосует за Зеленского только потому, что слышал в его предвыборных обещаниях только то, что хотел услышать, то это не проблема Зеленского, заключил собеседник издания.