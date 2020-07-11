Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду (ВР) письмо с предложением провести внеочередное заседание парламента IX созыва 13 июля, будут рассмотрены 13 законопроектов. Об этом говорится в сообщении на сайте ВР

Главные вопросы повестки — проект постановления о назначении очередных местных выборов в Украине в 2020 году на 25 октября, а также проект закона № 3712 касающийся выделения денег на проведение местных выборов.

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Проект закона № 3720 вводит изменения в регламент Верховной Рады для внедрения и совершенствования электронного документооборота, что позволит нардепам работать удаленно и безбумажно.

Среди вынесенных на рассмотрение в понедельник законопроектов также есть внесенные премьер-министром Денисом Шмыгалем документы №№ 3659 и 3598.

Первый предусматривает расширение госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств «Укргидроэнерго» и частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов.

Во втором идет речь о привлечении финансирования субъектами хозяйствования малого и среднего сектора экономики, которые понесли значительные финансовые потери в результате введения карантина.

Проект закона №3598 также предусматривает создание законодательных оснований для налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на подконтрольной территории Украины, осуществить погашение налогового долга их предприятий перед виртуальной украинской налоговой по Крыму.

Как уточняется, кадровые вопросы, в частности назначение главы Национального Банка и вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины рассматриваться не будут.

Для этих и прочих кадровых назначений созывается еще одно внеочередное заседание в пятницу, 17 июля.