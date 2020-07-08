Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал возобновить поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в первый же день своего президентства. Об это он накануне написал на своей странице в Twitter

«Американцы находятся в безопасности, когда Америка участвует в укреплении глобального здоровья. В первый день своего президентства я верну США в ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене», — написал Байден.

Всемирная организация не в настроении. Что творится с ВОЗ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Дональд Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация якобы отказалась проводить требуемые реформы.

Трамп сказал, что США перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения.

Ранее он обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.