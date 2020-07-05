Во Львовской области существует угроза прорыва дамбы и затопления семи населенных пунктов, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале

«Бог простит всегда, природа - никогда». Золотарев рассказал, как наказаны жители Карпат за вырубку лесов © пресс-служба президента Украины «Штормовое предупреждение о подъеме уровня воды… Существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе (с.Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы)», — говорится в сообщении. Ранее Генпрокуратура сообщила о возбуждении нескольких уголовных дел после недавних наводнений на Западной Украине. Одна из самых ходовых версий возникновения «водного» ЧП в интернете и среди независимых экспертов — варварская вырубка карпатских лесов, которые сдерживают большой объем воды.