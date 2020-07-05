Ранее спасатели также предупреждали, что во Львовской области из-за сильных дождей ожидается паводок, вода в реках может подняться на 3,5 метра. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
«Штормовое предупреждение о подъеме уровня воды… Существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе (с.Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы)», — говорится в сообщении.
Ранее Генпрокуратура сообщила о возбуждении нескольких уголовных дел после недавних наводнений на Западной Украине. Одна из самых ходовых версий возникновения «водного» ЧП в интернете и среди независимых экспертов — варварская вырубка карпатских лесов, которые сдерживают большой объем воды.