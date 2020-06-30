«То есть когда показалось, что это опасно, была какая-то склонность к поиску компромисса. А когда стало ясно, что ничего за это не будет, то все вышло по-другому. И это продолжалось довольно долго», — пояснил эксперт.
По его мнению, украинская сторона не обстреливает Крым, потому что там действительно стоят российские войска и есть уверенность в их жестком ответе, но в случае Донбасса такой уверенности нет, и это бесконечно продолжается.
Погребинский считает, что у России до сих пор нет четкой позиции, принуждающей стороны к переговорам, и это связано с отношениями Москвы и Европы.
Хотя, добавил политолог, Европа так или иначе при любых обстоятельствах будет на стороне Украины, пока не произойдет существенной перестройки в геополитическом плане, возможно, связанной с политическими процессами в США.