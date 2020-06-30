После того, как Совет Федерации разрешил использовать российские войска на территории Украины, украинская сторона прекратила наступление и была готова к переговорам. Но после отмены этого права вся политика Киева стала более агрессивной. Об этом рассказал известный украинский политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: Тот, кто говорит о несостоятельности «Минска», подыгрывает Киеву © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его мнению, украинская сторона не обстреливает Крым, потому что там действительно стоят российские войска и есть уверенность в их жестком ответе, но в случае Донбасса такой уверенности нет, и это бесконечно продолжается.

Погребинский считает, что у России до сих пор нет четкой позиции, принуждающей стороны к переговорам, и это связано с отношениями Москвы и Европы.

Хотя, добавил политолог, Европа так или иначе при любых обстоятельствах будет на стороне Украины, пока не произойдет существенной перестройки в геополитическом плане, возможно, связанной с политическими процессами в США.