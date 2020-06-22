По словам президента музея Эллен Фаттер, музейное сообщество было глубоко тронуто движением за расовую справедливость, которое началось в связи с гибелью Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

«Мы наблюдали за тем, как страна и мир всё чаще обращают внимание на памятники, эти губительные и мощные символы системного расизма… Проще говоря, пришло время его снять», — заявила она.

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Страна в тяжёлом кризисе. США теряют глобальное лидерство
© REUTERS, Shannon Stapleton
При этом, по ее словам, музей «не имеет ничего против» Рузвельта.

Как заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, музей попросил убрать статую, так как рядом с Рузвельтом на ней изображены индеец и африканец, которые выглядят «порабощенными и расово неполноценными».

Также отмечается, что снос памятника одобрил правнук Рузвельта, входящий в число попечителей музея.