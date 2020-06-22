В Нью-Йорке планируют снести конный монумент президенту США Теодору Рузвельту (с 1901 по 1909 год), расположенный у входа в Музей естественной истории. Об этом накануне сообщила New York Times

По словам президента музея Эллен Фаттер, музейное сообщество было глубоко тронуто движением за расовую справедливость, которое началось в связи с гибелью Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

«Мы наблюдали за тем, как страна и мир всё чаще обращают внимание на памятники, эти губительные и мощные символы системного расизма… Проще говоря, пришло время его снять», — заявила она.

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Как заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, музей попросил убрать статую, так как рядом с Рузвельтом на ней изображены индеец и африканец, которые выглядят «порабощенными и расово неполноценными».

Также отмечается, что снос памятника одобрил правнук Рузвельта, входящий в число попечителей музея.