Проживающий в Лондоне польский журналист Томаш Мацейчук рассказал в интервью изданию Украина.ру, кто поддерживает антирасистские протесты в Великобритании

В Великобритании протестующие утопили в реке памятник работорговцу © РИА Новости, Густаво Вальенте | Перейти в фотобанк

По мнению Мацейчука, называть мероприятия мирными больше нельзя. По его данным, в ходе протестов пострадали уже около 50 полицейских, в Бристоле был снесен памятник работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону, а в Лондоне — осквернены памятник премьер-министру Британии во время Второй мировой войны Уинстону Черчиллю и памятник британским солдатам, погибшим в Первой мировой войне.

«Глядя на все вышесказанное, можно подумать, что движение Black Lives Matter в Британии является движением агрессивных и обезумевших маргиналов, но это не так. Движение BLM поддерживается известными людьми, которых молодые британцы любят и уважают. На протестах в Лондоне были заметны в том числе певица Мадонна, актер Джон Бойега, рэпер Стормзи и чемпион мира по боксу Энтони Джошуа», — отметил Мацейчук.

Также в поддержку протестов, по его словам, выступила главная оппозиционная партия Британии — Лейбористская партия — и Мусульманская община страны.

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