Скрипали получили новые имена и материальную помощь от британского правительства, чтобы они смогли приспособиться к условиям жизни в Новой Зеландии, пишет издание.
Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов.
Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.