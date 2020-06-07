Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые выжили после отравления, перебрались в Новую Зеландию и сменили имена. Об этом 7 июня сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве

Журналист: Скрипаль сотрудничал с СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк пишет издание.

Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов.

Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.