Все руководство Министерства внутренних дел Украины прибыло в Днепропетровскую область, где СБУ раскрыла банду полицейских, пытавших людей и торговавших наркотиками. Об этом в субботу, 6 июня, сообщила пресс-служба МВД

В Павлоград прибыли глава ведомства Арсен Аваков, глава Национальной полиции Игорь Клименко, операцией командует замглавы Нацполиции Вадим Троян.

«Внутренняя безопасность НПУ, ГБР и СБУ провела следственные действия. Результат расследования — сотрудничество правоохранительных органов с наркоторговцами и другими преступниками. С сегодняшнего дня мы начинаем тотальную отработку региона», — заявил Аваков.

Министр подчеркнул, что речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, но и о других правоохранительных органах области.

Вопросы борьбы с наркопреступностью в регионе будет отдельно контролировать заместитель министра Александр Гогилашвили.

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«Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% личного состава», — заявил он.

В настоящее время всех сотрудников отдела вывели за штат, проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных документов.

Ранее стало известно, что СБУ разоблачила преступную группировку, организованную начальником полиции Павлограда. Участники банды пытали подозреваемых, в течение 2019-2020 годов заставляли жителей совершать преступления под их контролем.