«Я говорю вам прямо сейчас, Соединенные Штаты покинули ВОЗ, и мы рассматриваем (эту возможность. — Ред.) в будущем. Либо ВОЗ работает без идеологической предвзятости, либо мы тоже уходим», — заявил Болсонару.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о прекращении сотрудничества с ВОЗ из-за того, что организация отказалась провести реформы в связи с пандемией COVID-19.
Бразилия находится на втором месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом — всего за время пандемии COVID-19 был диагностирован у 614,9 тыс. человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 34 тыс. человек.