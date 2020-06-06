Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вывести страну из ее состава. Об этом в субботу, 6 июня, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на «Франс Пресс»

«Я говорю вам прямо сейчас, Соединенные Штаты покинули ВОЗ, и мы рассматриваем (эту возможность. — Ред.) в будущем. Либо ВОЗ работает без идеологической предвзятости, либо мы тоже уходим», — заявил Болсонару.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Дональд Трамп заявил о прекращении сотрудничества с ВОЗ из-за того, что организация отказалась провести реформы в связи с пандемией COVID-19.

Бразилия находится на втором месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом — всего за время пандемии COVID-19 был диагностирован у 614,9 тыс. человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 34 тыс. человек.