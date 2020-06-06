Инцидент произошел на трамвайном маршруте №33к. На остановке «Улица Петра Запорожца» водитель сделал замечание пассажирам, которые пытались пройти в салон без масок. В ответ неизвестные избили водителя и скрылись.
«На место была вызвана "скорая" и сотрудники полиции. Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Сейчас его состояние стабильное. Столичная полиция открыла уголовное производство. Продолжаются следственные действия», — говорится в сообщении.
На Украине с 23 мая возобновил работу общественный транспорт. Проезд разрешен только в средствах индивидуальной защиты.