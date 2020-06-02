«Нет. Это не вопрос двусторонних российско-американских отношений», — приводит РИА Интерфакс ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Последний также заметил, что если россияне, живущие в США, будут нуждаться в помощи или защите, она им будет предоставлена, так как в Штатах действуют российские дипучреждения, росзагранучреждения.
Массовые протесты с погромами начались по всем Соединенным Штатам после того, как Джордж Флойд скончался в Миннеаполисе после жестокого задержания полицейскими, которое попало на видео и разлетелось по соцсетям.