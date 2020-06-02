Тема погромов в США после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда не поднималась в разговоре президентов РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа 1 июня, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

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