Несколько сотен военных армии США передислоцированы в столицу страны Вашингтон, сообщает Интерфакс 2 июня со ссылкой на американские СМИ

Как отмечается, войска будут обеспечивать безопасность, не подменяя собой полицию, — арест и задержание протестующих в обязанности военных входить не будут.

США оказались не готовы к Майдану на своей территории © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

При этом статус Вашингтона подразумевает, что на использование военных в городе могут дать санкцию только федеральные, а не городские власти.

Переброска военных в американскую столицу произошла вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что использует тысячи вооружённых солдат и копов, чтобы навести порядок в Вашингтоне.

Массовые протесты с погромами начались по всей стране из-за убийства чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе полицейскими, попавшее на видео.