Как отмечается, войска будут обеспечивать безопасность, не подменяя собой полицию, — арест и задержание протестующих в обязанности военных входить не будут.
В Минобороны США сообщили, что соединения переброшены из гарнизона Форт-Брэгг, Северная Каролина.
При этом статус Вашингтона подразумевает, что на использование военных в городе могут дать санкцию только федеральные, а не городские власти.
Переброска военных в американскую столицу произошла вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что использует тысячи вооружённых солдат и копов, чтобы навести порядок в Вашингтоне.
Массовые протесты с погромами начались по всей стране из-за убийства чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе полицейскими, попавшее на видео.