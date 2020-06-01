Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что причинами отказа Международного валютного фонда (МВФ) в трехлетней программе являются экономический кризис и пандемия. Его слова 1 июня приводит «РБК-Украина»

По словам Марченко, Украина выполнила все необходимые обязательства. «Пуще прежнего бранится старуха». МВФ расширяет свой контроль над Украиной © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Основной аргумент: МВФ говорит, что мы в экономическом кризисе и мы не можем спланировать программу на три года. Ведь EFF — трехлетняя программа. Это был единственный аргумент. Мы долго боролись за EFF, поскольку прошли по ней 99% пути. Для нас это была достаточно неожиданная история», — отметил он.

Марченко добавил, что Фонду поступает много заявок на программу быстрого финансирования из-за COVID-19, и причиной изменения программы МВФ является то, что сейчас программы не открывают никому.