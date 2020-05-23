Администрация президента США Дональда Трампа даст истечь сроку действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), полагает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости 23 мая

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году. Это единственное действующее соглашение между РФ и Штатами об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.

«Администрация Трампа выходит из одного за другим договора, администрация Трампа, скорее всего, даст возможность договору по СНВ 2010 года, ДСНВ, истечь. Поэтому мы все должны задуматься над тем, какова роль Республиканской партии в США, и какова ее ответственность за происходящее», — сказал Рябков.

По его информации, администрация Трампа заинтересована использовать Россию, чтобы втянуть Китай в новые переговоры о СНВ.

США выходят из Договора по открытому небу: Трамп помог России и дал пощёчину Европе © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

В 2002 году при президенте Джордже Буше-младшем республиканцы нанесли серьезнейший удар по той системе, которую выстраивала Россия, последствия этого сказываются до сих пор, подчеркнул Рябков.

По его словам, новые российские перспективные системы вооружения стали разрабатывать только из-за того, что США вышли из договора по противоракетной обороне (ПРО).