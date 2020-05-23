Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году. Это единственное действующее соглашение между РФ и Штатами об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.
«Администрация Трампа выходит из одного за другим договора, администрация Трампа, скорее всего, даст возможность договору по СНВ 2010 года, ДСНВ, истечь. Поэтому мы все должны задуматься над тем, какова роль Республиканской партии в США, и какова ее ответственность за происходящее», — сказал Рябков.
По его информации, администрация Трампа заинтересована использовать Россию, чтобы втянуть Китай в новые переговоры о СНВ.
Он отметил, что Республиканская партия США стоит во главе усилий по разрушению режимов и договоренностей в области контроля над вооружениями.
В 2002 году при президенте Джордже Буше-младшем республиканцы нанесли серьезнейший удар по той системе, которую выстраивала Россия, последствия этого сказываются до сих пор, подчеркнул Рябков.
По его словам, новые российские перспективные системы вооружения стали разрабатывать только из-за того, что США вышли из договора по противоракетной обороне (ПРО).