Ранее первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассчитывает на получение 90 миллионов евро от ВБ для борьбы с COVID-19 в ближайшее время.
«Всемирный банк утвердил выделение пакета финансовой поддержки в размере 90 миллионов евро, чтобы помочь Республике Беларусь принять своевременные и эффективные меры реагирования на пандемию COVID-19 путем укрепления национальной системы здравоохранения», — говорится в сообщении.
По данным представительства, проект поможет обеспечить систему здравоохранения в медоборудовании, изделиях медицинского назначения и обучении персонала для ведения случаев COVID-19 тяжелой степени, в том числе путем обеспечения современными аппаратами ИВЛ, обезболивающими средствами и антибиотиками, а также средствами индивидуальной защиты для медработников.
В рамках проекта будут также профинансированы мероприятия по повышению информированности граждан по соблюдению мер социального дистанцирования и передовых методов поддержания гигиены, позволяющих предотвратить распространение инфекций среди населения.
По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано почти 33,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, из которых 185 стали летальными. Более 12 тысяч пациентов выздоровели. Белоруссия является одной из немногих стран, которые не стали объявлять карантин.