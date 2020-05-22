Всемирный банк утвердил выделение Белоруссии финансовой поддержки в размере 90 миллионов евро (7 миллиардов рублей) для реагирования на пандемию коронавируса. Об этом 22 мая сообщило представительство ВБ в республике

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет еще месяц «барахтаться» с коронавирусом © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассчитывает на получение 90 миллионов евро от ВБ для борьбы с COVID-19 в ближайшее время.

«Всемирный банк утвердил выделение пакета финансовой поддержки в размере 90 миллионов евро, чтобы помочь Республике Беларусь принять своевременные и эффективные меры реагирования на пандемию COVID-19 путем укрепления национальной системы здравоохранения», — говорится в сообщении.

По данным представительства, проект поможет обеспечить систему здравоохранения в медоборудовании, изделиях медицинского назначения и обучении персонала для ведения случаев COVID-19 тяжелой степени, в том числе путем обеспечения современными аппаратами ИВЛ, обезболивающими средствами и антибиотиками, а также средствами индивидуальной защиты для медработников.

В рамках проекта будут также профинансированы мероприятия по повышению информированности граждан по соблюдению мер социального дистанцирования и передовых методов поддержания гигиены, позволяющих предотвратить распространение инфекций среди населения.

По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано почти 33,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, из которых 185 стали летальными. Более 12 тысяч пациентов выздоровели. Белоруссия является одной из немногих стран, которые не стали объявлять карантин.