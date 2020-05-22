Соединенные Штаты Америки выйдут из Договора по открытому небу из-за того, что Россия якобы не соблюдала это соглашение. Об этом сообщило издание Independent 21 мая

Россия создает систему слежения за соблюдением Вашингтоном Договора о СНВ © РИА Новости, Владимир Смирнов | Перейти в фотобанк заявил он.

При этом американский лидер считает, что есть «очень хороший шанс» достижения нового соглашения.

Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, уточнил, что США выйдут из договора через шесть месяцев. Он также подчеркнул, что Белый дом может пересмотреть это решение, если Россия «вернется к соблюдению» соглашения.

По словам Помпео, Россия якобы не разрешала или ограничивала полеты в рамках договора, «когда ей хочется». Так, он заявил, что Москва отказала в проведении наблюдательных полетов в десятикилометровом коридоре вдоль ее границы с Абхазией и Южной Осетией, а также «незаконно установила ограничения на дальность полета над Калининградом», несмотря на тот факт, что «этот анклав стал местом размещения значительного военного потенциала».

Также, по словам госсекретаря, Россия в 2019 году отказала США и Канаде в проведении совместного полета над районом проведения крупных военных учений.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что никаких нарушений договора со стороны Москвы не было и она отвергает любые попытки «оправдать выход из этого фундаментального соглашения наличием неких технических проблем».

«Ничто не мешает продолжению обсуждения этих технических вопросов, которые сегодня США пытаются выдать как некие нарушения со стороны России», — отметил он в комментарии РИА Новости.

Он также подчеркнул, что для продолжения диалога не нужно выходить из договора, однако при выходе решение технических вопросов становится невозможным.

США выходит из ДРСМД, чтобы диктовать свою волю миру — подписавший договор Горбачёв © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Михаил Ульянов напомнил, что Договор по открытому небу в течение двух десятков лет давал более высокий уровень доверия в военной области.

«Ломать — не строить. Договор работал в течение двух десятков лет и обеспечивал транспарентность, более высокий уровень доверия в военной области в трансатлантическом регионе. Но решение выйти, похоже, поясняет тезис Соединенных Штатов о "новой эре" контроля над вооружениями. Видимо, "новая эра" означает отсутствие всякого контроля. Все это печально», — подчеркнул он.

При этом, по словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, у России есть план реагирования на выход США из соглашения.

«Безусловно, у России есть план реагирования на американские шаги в отношении ДОН, хотя договор имеет многосторонний характер. Уверен, мы примем взвешенное решение в полном соответствии с целями защиты национальной безопасности», — заявил он.

Ззаместитель секретаря Общественной палаты Сергей Орджоникидзе считает, что нынешняя администрация США ведет дело к обрушению всех международных договоров по ограничению вооружений и допускает большую ошибку с точки зрения международной безопасности.

«Такой шаг станет своего рода прелюдией к новой гонке вооружений», — сказал он в комментарии газете «Известия».

Он подчеркнул, что ДОН тесно увязан с договором СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года и продление которого сейчас находится под вопросом.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ подписали 34 государства. Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.